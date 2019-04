Không để 'bóng ma' tiêu cực lộng hành trên sân cỏ Việt Nam

Cần Thơ xử cấm 3 trận, VFF sẽ công bố hôm nay Sau khi trả lời lòng vòng theo kiểu đổ thừa do sai về kỹ thuật, gió mạnh trên sân và có ý muốn “bao che” cho cầu thủ sút vào lưới nhà Nguyễn Văn Quân, cuối cùng lãnh đạo đội bóng Cần Thơ cũng phải ra án phạt tước băng đội trưởng và cấm thi đấu 3 trận với hậu vệ này. Đây được coi là động thái xoa dịu dư luận nhưng thực tế án phạt này chẳng thấm vào đâu so với hành vi phản cảm đáng lên án này. Một quan chức VFF cho biết Ban Kỷ luật VFF sẽ công bố mức phạt vào hôm nay. (Tiểu Bảo) Thường xuyên mời công an về nói chuyện với đội bóng “Trong quá khứ, bóng đá Nghệ An cũng từng có giai đoạn lao đao khi một vài cầu thủ nổi tiếng dính vào vòng lao lý vì tiêu cực. Đó là những bài học đắt giá khiến những nhà quản lý bóng đá của SLNA quyết tâm xây dựng một môi trường tập luyện, thi đấu trong sạch, lành mạnh, nói không với các hiện tượng tiêu cực. Sự chuyển biến tích cực về ý thức hệ đã giúp bóng đá SLNA gần đây không bị mua chuộc bởi thế lực đen bên ngoài. Chúng tôi thường xuyên mời công an tỉnh, công an thành phố về dự và nhắc nhở tại các cuộc giao ban mỗi tuần của CLB để từng thành viên đội bóng được quán triệt sâu sắc về đấu tranh phòng chống tiêu cực. Các quy định của pháp luật thường xuyên được truyền tải. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cầu thủ được đề cao”, ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành CLB SLNA, cho biết.( L.P - T.K)