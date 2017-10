Không dễ dàng cho tuyển VN

Trước trận gặp U.23 Hàn Quốc vào tối nay, đội tuyển VN đang đối mặt với cơn bão chấn thương. Ngoài Công Vinh vẫn phải tập riêng và coi như phải ngồi ngoài tại AFF Cup, một loạt cầu thủ khác đang nằm trong diện chăm sóc đặc biệt: thủ môn Mạnh Dũng bị đau chân, hậu vệ Quang Thanh gặp vấn đề khá nghiêm trọng ở cơ đùi, Tài Em đau cơ... Dù vậy, HLV Calisto cho biết: “Dù tuyển VN đã thua trong hai trận giao hữu gần đây với Ấn Độ và Kuwait nhưng kết quả đó chưa phản ánh đúng thực tế, đội tuyển không đến nỗi quá tệ và tôi tin VN sẽ giảm thiểu được những khiếm khuyết. Hy vọng đội tuyển sẽ cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn. Chúng tôi không đặt ra chỉ tiêu cụ thể nào nhưng toàn đội sẽ thi đấu với 100% sức lực”.

HLV trưởng đội U23 Hàn Quốc Kim Jong Pil nói: “Đội chúng tôi có sự kết hợp với một số cầu thủ U.21 xuất sắc nhất của bóng đá Hàn Quốc. Tuy non cả tuổi đời lẫn tuổi nghề so với tuyển VN nhưng chúng tôi vẫn hết sức tự tin. Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam là một đối thủ mạnh và đã có sự tiến bộ rất nhiều so với thời điểm chúng tôi gặp họ 7 năm về trước nên chắc chắn U.23 Hàn Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng chúng tôi vẫn hy vọng phần thắng sẽ không thuộc về đội chủ nhà”. Trước đó lúc 16 giờ 45, tuyển CHDCND Triều Tiên gặp Singapore.

Lan Phương