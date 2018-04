Không dẹp pháo sáng, V-League không thể tiến bộ

Không dám “đụng” vào khán giả vì lo bị quay clip

Lần thứ 2 trong vòng 6 lượt trận đã qua, nhóm cổ động viên (CĐV) Hải Phòng (HP) quá khích lại gây rối bằng pháo sáng. Nếu lượt đầu tiên ngày 11.3 gặp Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, nhóm này vừa đốt vừa vứt pháo sáng xuống sân thì ở lượt 6 gặp đội chủ nhà TP.HCM, cũng lại nhóm khán giả HP gây ra sự hỗn loạn trên khán đài với rất nhiều quả pháo sáng được đốt khiến lực lượng an ninh vất vả để dập lửa.

BTC sân Thống Nhất trước trận này đã có một vài cuộc họp với Công an TP.HCM để bàn phương án tác chiến nhưng vẫn bất lực trước tình trạng khán giả mang pháo sáng vào sân. Một thành viên BTC sân nói: “Vì nhiều lý do tế nhị mà lực lượng an ninh đã không thể, không dám kiểm soát thật kỹ như kiểu khám quần áo hay đụng vào thân thể khán giả vì rất dễ bị quay clip rồi phát tán lên mạng với ý đồ xấu. Chúng tôi chỉ nhìn bằng mắt thường thôi, mà như thế thì họ giấu pháo chỗ nào trong người khó phát hiện lắm. Do điều kiện tài chính, sân cũng không thể lắp cổng từ như ở sân bay. Nhưng sắp tới, có thể chúng tôi làm việc lại với phía công an xem có được phép dùng dụng cụ để rà soát người không”.

Bỏ qua đội bóng có CĐV gây rối ?

Án phạt tiền dành cho BTC sân hay đội bóng để xảy ra tình trạng pháo sáng ném xuống sân không còn tác dụng răn đe hiệu quả. Vì trên thực tế, Ban Kỷ luật VFF đã nhiều lần áp dụng khung phạt chế tài, thậm chí cấm đội chủ nhà thi đấu trong sân không có khán giả, nhưng tình trạng ngang nhiên đốt pháo sáng vẫn không chấm dứt mà mức độ ngày càng nghiêm trọng. Như sau lượt đầu tiên, cả sân Hàng Đẫy lẫn CLB HP đều bị phạt tiền với mức như nhau là 20 triệu đồng. Và chấm hết. Không kèm theo bất kỳ hình phạt “nặng đô” nào cả. Vậy ai sợ?

Quy định kỷ luật “hở hoang hoác”, chẳng có điều khoản nào phạt thật nặng đội bóng có CĐV đốt pháo sáng cả. Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường lúc nào cũng tuyên bố án tại hồ sơ và căn cứ vào các khung hình phạt có sẵn chứ không bao giờ dám xử tùy tiện. Câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao không sớm điều chỉnh, bổ sung các hình thức xử lý khi văn bản đã trở nên quá lạc hậu so với thực tế? Tại sao không thể đưa các mức xử phạt như đội bóng có CĐV gây lỗi (cụ thể là đốt pháo sáng) ở cả sân nhà lẫn sân khách, có thể bị trừ điểm hoặc xử thua?

Đội bóng phải chịu trách nhiệm về CĐV của mình đốt pháo sáng và gây rối. Khi nào VFF và VPF cứ để tình trạng này tiếp diễn mà không có giải pháp hữu hiệu đánh mạnh vào đội bóng thì đừng mong V-League 2018 sẽ tiến bộ và “sạch” hơn trong mắt người hâm mộ.

Trung Ninh