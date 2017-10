'Không thể coi nạn chấn thương ở U.23 Việt Nam là quy luật'

Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành cho biết: “Chấn thương trong bóng đá là chuyện bình thường. Ngay cả những cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn cũng khó lòng tránh khỏi nguy cơ chấn thương nếu không được tính toán kỹ về cường độ lẫn khối lượng tập luyện. Nhưng vì sao mỗi lần Miura tập trung đội tuyển thì xảy ra hết chấn thương này đến chấn thương khác. Tất cả là do ông Miura lo ngại nền tảng thể lực cầu thủ VN không đáp ứng được triết lý chiến thuật của ông nên bắt buộc phải đẩy cường độ và khối lượng. Khi đó sẽ xuất hiện 2 vấn đề. Một là một số cầu thủ bị chấn thương tiềm ẩn ở CLB do công tác y tế ở CLB chưa thấu đáo nên khi lên tuyển bị “nhồi” thì dính ngay chấn thương. Hai là các cầu thủ VN do thời gian nghỉ ngơi hồi phục ở CLB không nhiều và chưa có chế độ dinh dưỡng tốt cũng như thường có thói quen tập luyện theo kiểu đối phó ở CLB nên khi buộc phải hoạt động hết công suất ở tuyển thì rơi vào tình trạng quá tải, dẫn đến dính chấn thương. Vấn đề ở đây là các trợ lý cần tư vấn cho ông Miura để điều chỉnh các bài tập cho phù hợp chứ không thể chưa đứng vững đã bắt chạy thậm chí chạy nhanh thì sao được...”. (T.K)