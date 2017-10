Không thể để CĐV quá khích làm loạn: VFF phải mạnh tay

Theo ghi nhận của phóng viên ảnh Ngọc Thắng (Báo Thanh Niên), khoảng 1 tiếng trước khi diễn ra trận đấu giữa Hòa Phát Hà Nội (HPHN) gặp Xi măng Hải Phòng (XMHP), có khoảng vài trăm CĐV Hải Phòng (đa số là thanh niên) hoặc ngồi trong xe ô tô hoặc cưỡi xe máy (đều biển số 16) và không ít xe kẹp 3, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, diễu xung quanh hồ Hoàn Kiếm, rồi dọc các tuyến phố dẫn về sân Hàng Đẫy. Không biết trong số đoàn người này có những ai đã tham gia gây rối, mất trật tự trong và sau trận đấu nhưng rõ ràng hình ảnh CĐV Hải Phòng ngày càng xấu đi trong con mắt công chúng.

Ông Cao Đình Khôi - giám sát trận đấu cho biết: “Chúng tôi cũng đã lường trước là thế nào cũng có sự cố do khán giả Hải Phòng gây ra và thậm chí còn dự kiến là có thể sẽ không kiểm soát được tình trạng ném dép guốc, điện thoại xuống sân vì không thể cấm khán giả mang theo những vật dụng thiết yếu này. Lực lượng công an đã rất vất vả để vãn hồi trật tự trên sân và rất may họ đã hoàn thành tốt công việc, phản ứng kịp thời với hai lần đốt pháo sáng. Cũng có lúc công an phải rất mạnh tay và điều này là đúng vì với những người quá khích, không mạnh tay là thất bại”.

Còn theo ông Phan Anh Tú, Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội, Phó BTC sân Hàng Đẫy, khán giả Hải Phòng nhiệt tình là tốt nhưng cái gì thái quá cũng sẽ gây hiệu ứng xấu. Ông Tú khẳng định, BTC sân đã kết hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội và lực lượng công an đã làm đúng luật khi xử lý nghiêm khắc những kẻ phá rối.



...và quậy phá, đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Ngọc Thắng - Ngô Nguyễn

Là người ký quyết định cấm khán giả Hải Phòng đến sân khách vô thời hạn cách đây hơn 1 năm, hôm qua, Trưởng ban kỷ luật LĐBĐ VN (VFF) Nguyễn Hải Hường cũng hết sức bức xúc: “Án phạt mà Ban kỷ luật giáng xuống Hội CĐV Hải Phòng cho đến thời điểm này vẫn còn hiệu lực nhưng một số phần tử quá khích đã tiếp tục gây rối trên sân Hàng Đẫy, bất chấp cả việc 8 CĐV Hải Phòng vừa bị tuyên án. Hành vi đốt pháo sáng là vi phạm pháp luật. Do đó, lực lượng Cảnh sát cơ động của Công an Hà Nội đã xử lý đúng khi dùng vũ lực trấn áp những kẻ quá khích này. Ở Anh và một số các nước phương Tây khác, cảnh sát hoàn toàn được phép dùng dùi cui, hơi cay để ngăn cản hành vi quậy phá của những hooligan”.

Ông Hường phân tích lại tình huống: “Sau bàn thắng đầu tiên của XMHP, kẻ quá khích nào đó đã đốt pháo sáng và lực lượng an ninh đã dập tắt kịp thời. Đến bàn thắng thứ 2, pháo sáng vẫn cháy trên khán đài B và thủ phạm đã bị tóm ngay tại trận. Giả dụ, nếu công an không làm mạnh và quyết liệt, kẻ gây rối không bị đánh và bắt giữ thì có khi còn tiếp tục xảy ra những sự cố nghiêm trọng hơn. Tôi đánh giá cao nỗ lực của Công an Hà Nội. Họ làm rất tốt. Công an không vi phạm quyền công dân. Các CĐV được tạo điều kiện vào sân để thưởng thức bóng đá chứ không phải làm loạn. Khi vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm”.

Ông Hường nói: “Về phía VFF, hiện tại, Ban kỷ luật chắc chắn sẽ xem xét kỹ lưỡng bản chất vụ việc, xác định mức độ vi phạm của cá nhân hay tập thể rồi mới đưa ra hướng xử lý. Đầu tiên là phạt BTC trận đấu của CLB HPHN vì không kiểm soát được khán giả khi vẫn để pháo sáng vào sân trót lọt. Còn liên quan đến những kẻ quá khích và quậy phá, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xác định rõ, nhưng khó thể phạt những phần tử đốt pháo sáng vì họ là cá nhân đơn lẻ, không thuộc sự quản lý của Hội CĐV Hải Phòng”.

Nói như ông Hường, không lẽ BTC và Ban kỷ luật V-League lại bất lực? Nếu có CĐV xác định là của Hải Phòng vào sân quậy phá thì vẫn cứ tha cho người đó mà không có biện pháp nào xử lý hay sao? Theo chúng tôi, Ban kỷ luật VFF không thể làm ngơ, phải quyết liệt như LĐBĐ các nước châu Âu là phối hợp với công an thống kê danh sách những phần tử “đen” của Hải Phòng để cấm không cho đến các sân.

Lan Phương