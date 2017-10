Không thể gây bất ngờ

Bước ngoặt của Sỹ Cường Ba tân binh được triệu tập nhưng không phải ai trong số họ cũng được HLV Calisto lập tức trao cơ hội. Cao Sỹ Cường là người may mắn nhất, khi được vào thay Trọng Hoàng ở phút 67. Chỉ trong hơn 20 phút cuối cùng, với vai trò một tiền vệ lệch trái, Sỹ Cường đã tạo được ấn tượng mạnh và đó, có thể sẽ là bước ngoặt mới cho chặng đường mới cùng đội tuyển của cầu thủ này. Sỹ Cường gây ấn tượng dù chỉ vào sân từ ghế dự bị - Ảnh: Minh Hoàng Khoảng thời gian ít ỏi có mặt trên sân, Cường trở thành nhân tố nổi bật trên hàng tiền vệ ĐTVN. Anh kết nối hiệu quả với Quang Hải, Việt Thắng ở tuyến trên và thực hiện được ít nhất hai tình huống dốc biên nguy hiểm. Phút 84, khi tỷ số trận đấu đã là 2-0 nghiêng về Frankfurt, chính Cường là người thắp lên tinh thần chiến đấu cho các đồng đội với tình huống dứt điểm một chạm rất hay vào góc xa khung thành từ ngoài vòng cấm. Cú sút không thành bàn thắng, nhưng chắc chắn nó đã giúp Sỹ Cường ghi thêm điểm trong mắt HLV Calisto, người đã bật dậy tiếc hùi hụi cơ hội đẹp này. Rời trận đấu cùng khuôn mặt đẫm mồ hôi, Sỹ Cường tâm sự rất thật rằng: “Tôi thấy vui khi mình đóng góp được nhiều cho lối chơi chung của đội tuyển. Một trận giao hữu chưa nói lên nhiều điều. Nhưng tôi sẽ chờ đợi những cơ hội sắp tới để thể hiện mình. HLV Calisto sẽ không bỏ qua bất kỳ ai có thể giúp cho ĐTVN thêm mạnh mẽ”. Không có được may mắn như Sỹ Cường, tiền vệ trẻ Được Em chỉ được HLV Calisto trao cơ hội ở phút 84, khi trận đấu hầu như đã an bài. Vào thay Thành Lương đá tiền vệ cánh phải, Được Em đã hết sức nỗ lực. Tuy nhiên, khoảng thời gian quá ngắn ngủi đã ngăn cản Được Em thể hiện những khả năng tốt nhất của anh._Bình Minh