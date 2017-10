Không thể tạo tiền lệ xấu cho V-League

Cần tăng cường an ninh Trận chiến giữa hai đội đầu bảng SLNA và HAGL chiều 27.7 mới diễn ra trên sân Vinh, nhưng trong suốt những ngày qua, cổ động viên (CĐV) của hai đội bóng này đã khẩu chiến dữ dội trên Facebook. “Cuộc chiến” bắt đầu từ bức tranh về trận đấu được đăng trên fanpage của HAGL. Trong đó, CĐV phố núi mô tả rằng họ là Sơn Tinh, đang dùng những khối đá lớn ném xuống Thủy Tinh có logo SLNA và các con vật như cá sấu, rồng, rắn. Chính bức hình này đã khiến CĐV SLNA nghĩ rằng fan phố núi quá khích vì minh họa cầu thủ xứ Nghệ bằng những con vật, còn cầu thủ HAGL là những chàng trai lực lưỡng, cuồn cuộn cơ bắp. Do vậy các CĐV SLNA đã vào fanpage của HAGL để bình luận với những lời lẽ không hay, có người quá khích còn nói rằng “sẽ có chuyện” nếu CĐV HAGL dám bén mảng đến sân Vinh. Từ trước đến nay đã có nhiều vụ những người quá khích cãi nhau trên Facebook rồi lôi ra ngoài đời thanh toán lẫn nhau. Chính vì thế, BTC giải cần lưu ý điều này, quan trọng là cần phải có những biện pháp bảo đảm an ninh và an toàn tốt nhất cho trận đấu này. (Quang Huy)