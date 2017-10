Khủng hoảng bóng đá Sài Gòn

Xây nhà từ nóc



Trước đây, bóng đá Sài Gòn được coi là vùng đất đầy tiềm năng, có những con người rất giỏi, rất năng động, đầy nhiệt huyết, ra sân là chỉ nghĩ làm sao chiến thắng, làm sao vừa chơi đẹp mà vừa hiệu quả, tạo nên hơi thở mạnh mẽ mang vinh quang về cho bóng đá thành phố. Khi đó bóng đá thành phố có nguồn nhân lực dồi dào, có cơ sở vật chất dành cho bóng đá khá mạnh, có đội ngũ HLV và những người quản lý hết lòng vì cái chung, có hệ thống đào tạo năng khiếu từ năng khiếu ban đầu, năng khiếu trọng điểm, năng khiếu bán tập trung, rồi tập trung rất lớp lang, rất quy củ, rất có chiều sâu nên cầu thủ đào tạo ra rất có chất lượng, vào sân là đứng được ngay và luôn biết cách thể hiện lối đá đẹp, chinh phục tình cảm khán giả thành phố và cả nước.



Khi làn gió bóng đá chuyên nghiệp bắt đầu xuất hiện thì chính bóng đá Sài Gòn đi trước lại về sau. Không phải những người có trách nhiệm không thức thời, không hiểu sự vận hành của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, nhất là khi chủ trương xã hội hóa của Chính phủ như chắp cánh cho các doanh nghiệp bắt đầu nhảy vào. Nhưng do cơ chế chồng chéo, chưa có sự phân định rạch ròi chức năng và quyền hạn, chưa cho thấy rõ ai là người quản lý, định hướng bóng đá Sài Gòn, nói cách khác là thiếu người cầm chịch, nên cách làm còn rất lúng túng, đôi lúc bị động. Sự tan rã của hệ thống đào tạo trẻ không hẳn do gia đình VĐV không muốn cho con em theo học bóng đá nữa mà chính do chúng ta chưa xây dựng được hệ thống bóng đá cộng đồng để khuyến khích một sân chơi mới, từ đó phát hiện tài năng. Như ở CLB Benfica, đào tạo trẻ chính là việc tận dụng tốt những giờ ngoại khóa và chỉ những cầu thủ có văn hóa tốt, học giỏi mới được nhận vào học viện này. Trong khi đó, bóng đá Sài Gòn đã đánh mất việc chăm chút nguồn nhân lực tại chỗ, để lộ ra khoảng trống quá lớn làm hỏng sân sau, nên các đội như CLB TP.HCM, Navibank Sài Gòn thiếu tuyến kế thừa, phải chạy vạy tìm cầu thủ khắp nơi và cứ nhặt cho có nên càng đá càng xuống dốc.



Một điều rất lạ là gần đây bóng đá Sài Gòn có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia làm bóng đá trẻ. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư tuyến trẻ phi lợi nhuận với mục đích là vì sự say mê và mong muốn góp phần gầy dựng lại hình ảnh tương lai cho bóng đá thành phố. Chẳng hạn như Scavi Rochetaeu, PVF và sắp tới đây là Học viện Sài Gòn Gia Định - Benfica. Nhưng sự quan tâm từ những người có trách nhiệm với các trung tâm này rất hững hờ, thiếu sự động viên khích lệ. Lẽ ra đó là nền tảng cùng với việc củng cố lại trường nghiệp vụ, chấp nhận mất vài năm để làm lại cho bài bản, lớp lang thì bóng đá Sài Gòn mới trở lại vị trí hàng đầu trước đây. Chứ như hiện nay, bóng đá Sài Gòn vẫn đang xây nhà từ nóc, khi thất bại thì hô hào “Hội nghị Diên Hồng” để lấy ý kiến, nhưng cuối cùng cũng đâu lại vào đó, bỏ ngoài tai những góp ý chân thành mà chỉ chạy theo những cách làm vụn vặt, nên không giải quyết được cái gốc của sự sa sút và tiếp tục làm cho người hâm mộ thêm mệt mỏi. HLV Vũ Tiến Thành

(TGĐ CT thể thao Sài Gòn Gia Định)