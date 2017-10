'Kiatisak, chúng ta nên ngả nón thán phục anh!'

[VIDEO]: VIỆT NAM 0-3 THÁI LAN

Trước khi trận đấu diễn ra, ông Trịnh Minh Huế đã đưa ra dự đoán: “Điều tôi thực sự lo ngại là sức bền tốc độ toàn đội bị suy giảm như trong trận gặp Iraq và có thể xảy ra sớm hơn. Lý do là đội không có thời gian tập sức mạnh mà chủ yếu tập tốc độ, vì vậy mà các cầu thủ Việt Nam hiệp 1 sẽ rất nhanh, rất cơ động và ngang ngửa với Thái Lan thậm chí đội bạn bị động đối phó”.Những nhận định của ông Huế gần đúng với thực tế. Chỉ hơi buồn khi Thái Lan chỉ bị động trong 15 phút đầu tiên, kể từ phút 16 trở đi, họ đã “hiện nguyên hình” là đội bóng mạnh toàn diện và hay toàn diện.Ông Huế nói: “Thoạt tiên, Thái Lan đã cầm chừng để giữ nhịp. Sự thận trọng của họ ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Và quả là sau thời gian rất ngắn chơi có vẻ bị động, Thái Lan đã bùng nổ. Trong khi Việt Nam không có bài gì rõ rệt - ngoại trừ những quả chuyền dài, thọc sâu vào trung lộ, Thái Lan đã nắm giữ toàn bộ khu trung tuyến. Chúng ta rất khó phối hợp và gần như không có miếng đánh nào xuất phát từ khu vực giữa sân.Cầu thủ Thái Lan làm chủ thế trận bởi sự chắc chắn của từng vị trí. Họ rất ít khi chuyền sai, chuyền hỏng, chuyền không đúng vị trí.Không chỉ chiến thuật cực hay mà các cá nhân của Thái Lan đã tỏ ra hơn hẳn đối phương về cách điều khiển trái bóng. Kỹ thuật cá nhân của họ phải nói là hoàn hảo, không xử lý tình huống một cách ăn may như cầu thủ Việt.Tất cả những pha phối hợp của Thái sắc nét, chỉn chu và chuẩn xác. Còn chúng ta, như tôi nói ở trên, thiếu tính định hướng, chỉ chủ yếu dựa vào sự ăn may. Mà với đối thủ hay hơn, tài hơn, kỹ thuật khéo hơn, sao có thể trông chờ vào sự ăn may?”.