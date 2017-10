Kiatisak không còn đường lùi

Các trận còn lại 15h30, sân Đồng Tháp, CS.Đồng Tháp - Hà Nội T&T (VCTV3): T&T.Hà Nội khó kéo dài mạch thắng Sân Đồng Tháp với cái nắng như đổ lửa đang chờ đợi để “thiêu đốt” Hà Nội T&T. Đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 trên sân nhà của thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Trong trận đấu trên sân Cao Lãnh trước đó, V.Ninh Bình đã “đuối” ngay từ hiệp một và chịu thua đậm đến 2-5. Để làm quen khí hậu nóng bức, Hà Nội T&T đã di chuyển về miền Tây từ đầu tuần. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích ấn tượng 4 trận thắng. Có trong tay đầy đủ tinh binh, nhưng sẽ không dễ để Hà Nội T&T lấy trọn 3 điểm trước CS.Đồng Tháp. Dự đoán: CS.Đồng Tháp thắng 3-1. 17h00, sân Long An, ĐT.LA - LS.Thanh Hóa Chủ nhà tăng tốc? Trở về sân nhà sau chuyến làm khách đầy khó khăn trước XM.Hải Phòng, HLV Trần Công Minh vẫn chưa thể có được đội hình tốt nhất. Vì chấn thương và thẻ phạt, Danny, Văn Hiệp và Quốc Tuấn không thể ra sân chiều nay. Hai cầu thủ quan trọng là Tshamala và Minh Phương cũng chưa có được thể lực tốt nhất. Nhưng không vì thế mà đội chủ nhà không được đánh giá trên cơ so với LS.Thanh Hóa bởi Antonio đã trở lại. Với lợi thế sân nhà cùng với dàn cầu thủ dự bị có trình độ không đến nỗi nào, ĐT.LA vẫn đủ khả năng lấy trọn 3 điểm. Dự đoán: ĐT.LA thắng 2-0. 15h30, Sân Hàng Đẫy: HP.HN - V.Ninh Bình Khó lường V.NB đang hưng phấn sau cuộc chuyển giao quyền lực trên ghế huấn luyện. HLV Lê Thụy Hải đã lên nắm quyền và 3 điểm chắc chắn là mục tiêu không thể khác, khi V.NB trong trận đầu tiên dưới triều đại của ông sẽ có đội hình gần như mạnh nhất (thiếu duy nhất Junior vì thẻ phạt). Có điều, HP.HN không phải là “miếng mồi ngon” cho bất kỳ đội bóng nào trong thời điểm này. Lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn của HP.HN thường xuyên khiến các đối thủ gặp khó khăn, nhất là khi họ có Eduardo cắm trên hàng tiền đạo. Trận này, Timothy cũng đã sẵn sàng trở lại. Dự đoán: Hòa 1-1. 15h30, sân Thiên Trường: M.Nam Định - K.Khánh Hòa Tìm “phao cứu sinh” Đội chủ nhà vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tiên kể từ đầu mùa. Sau 4 trận thua liên tiếp, bất kể thi đấu trên sân nhà hay sân khách, vấn đề với M.NĐ bây giờ không chỉ là lực lượng mà còn là niềm tin bị đánh mất. Nó là lý do giải thích tại sao M.NĐ thường sụp đổ quá dễ, ngay sau khi bị dẫn bàn. Đụng đầu M.NĐ thời điểm này là cơ hội của mọi đối thủ, nhưng trừ... K.KH. Bóng đá Khánh Hòa từng “chịu ơn” Nam Định khá nhiều. Thế nên, dư luận đang ngờ rằng sẽ có chuyện “cứu bồ” ở thời điểm nước sôi lửa bỏng. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như vậy, trận đấu chiều nay có thể xem là chiếc “phao cứu sinh” cuối cùng cho đội chủ sân Thiên Trường. Dự đoán: M.NĐ thắng 1-0. A.T - DL - B.M - Minh Minh