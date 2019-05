Kịch bản nào để 2 đại diện Việt Nam đi tiếp ở AFC Cup 2019?

Bình Dương xin dời lịch V-League vì di chuyển vất vả ở AFC Cup. Hôm qua CLB Becamex Bình Dương đã có văn bản gửi VPF và ban điều hành V-League đề nghị lùi lại 1 ngày 2 trận đấu V-League vòng 10 và 11 có Becamex Bình Dương thi đấu so với lịch cũ. Lý do đội bóng đất Thủ thi đấu trận lượt cuối AFC Cup tại Bacolod trong điều kiện di chuyển vất vả, không có đường bay thẳng từ TP.HCM phải transit khoảng 6 tiếng ở Manila, nên tổng thời gian hành trình là gần 12 tiếng. Cụ thể sau khi đá xong trận gặp Ceres Nergos tối ngày 15.5 phải đến trưa ngày 16.5 đội mới có chuyến bay về Manila rồi chờ đợi khoảng 6 tiếng nối chuyến về TP.HCM. Ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương cho biết rạng sáng ngày 17.5 đội mới về đến TP.HCM rồi trưa hôm đó phải bay lên Pleiku mà ngày 19.5 phải đá với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai rồi, nên chỉ với 1 ngày nghỉ đội không có đủ thời gian để hồi phục thể lực do di chuyển liên tục. Trên tinh thần tạo điều kiện tốt về lịch thi đấu cho các đội bóng Việt Nam dự giải châu Á và xuất phát từ thực tế hành trình gian nan của CLB, phía Bình Dương đề nghị lùi trận ngày 19.5 trên sân Pleiku lại 1 ngày thành 20.5 và dời trận vòng 11 V-League giữa Bình Dương gặp Than Quảng Ninh ngày 24.5 thành 25.5. Có như thế đội bóng mới đảm bảo hồi phục và đủ thể lực cần thiết thi đấu tốt mặt trận V-League. (T.K)