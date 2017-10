Kịch tính bảng A AFF Cup 2016: Thắng ngược Singapore, Indonesia giành vé vào bán kết

19 giờ

Sau hai trận toàn thắng, Thái Lan đã trở thành đội đầu tiên có mặt ở bán kết AFF Cup 2016 với vị trí nhất bảng A. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Philippines, Indonesia và Singapore. Philippines nếu thắng Thái Lan sẽ đoạt chiếc vé quý giá này, bất luận kết quả cùng giờ giữa Singapore và Indonesia. Vì để Philippines lội ngược dòng và cầm hòa với tỷ số 2-2 ở lượt trận thứ 2 của vòng bảng, đội Indonesia của HLV Riedl đã tự đẩy mình vào thế khó khi buộc phải thắng Singapore với điều kiện kèm theo là Philippines phải thua hoặc hòa Thái thì mới có quyền đi tiếp. Nhiều dư luận cho rằng, do Thái Lan đã vào bán kết và chắc ngôi đầu nên sẽ “buông” cho Philippines. Mặc dù vậy, HLV Kiatisak bác bỏ thẳng thừng nhận định trên. Ông nói: “Muốn vào bán kết, Philippines phải hạ chúng tôi. Họ giỏi thì sẽ thắng chúng tôi thôi. Tuy nhiên, tôi muốn khẳng định rằng không có chuyện Thái Lan đá lơi chân, để Philippines dễ dàng đạt ý định. Nếu chúng tôi để thua trận này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trí của bóng đá Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA. Cho nên, chúng tôi vẫn giữ tâm lý quyết đấu và muốn có thêm 3 điểm nữa”. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất trong tháng 11 vừa cập nhật, tuyển Thái Lan tăng đến 17 bậc so với tháng trước và bắt kịp vị trí cùng tuyển Việt Nam (chỉ tăng 7 bậc) khi đều cùng xếp hạng thứ 129 thế giới. Đây chính là lý do mà HLV Kiatisak không muốn tuyển Thái Lan thua Philippines vì các trận ở giải AFF Cup năm nay đều được tính điểm chính thức trên bảng xếp hạng FIFA, với mục tiêu đến cuối năm nay sẽ lấy lại ngôi số 1 Đông Nam Á. Hiện tại ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Philippines vẫn đứng đầu. Nếu Thái Lan thắng Philippines thì tấm vé thứ 2 của bảng A sẽ thuộc về đội giành chiến thắng ở cặp còn lại. Singapore vẫn hoàn toàn còn cơ hội. Còn nếu Philippines hòa Thái mà hai đội còn lại cũng hòa thì Philippines đi tiếp. Nếu diễn tiến bảng A “trôi” theo một trong các kịch bản nói trên thì người “nín thở” chờ đợi lại là… đội tuyển Việt Nam. Đến thời điểm này, Việt Nam tuy cũng đã chắc suất vào bán kết (sau hai trận thắng Myanmar và Malaysia) nhưng lại chưa đứng vững ở vị trí nhất bảng vì còn lệ thuộc vào trận đấu gặp Campuchia vào ngày 26.11. Nếu thất bại, HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ tụt xuống vị trí thứ nhì bảng B và ở bán kết sẽ đối đầu với Thái Lan là đội nhất bảng A.