Kịch tính bảng B

Lượt trận thứ 2 bảng B giữa Khatoco Khánh Hòa (KH) gặp Than Quảng Ninh (TQN) vào lúc 15 giờ 30, và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) gặp Nam Định (NĐ) lúc 17 giờ 30 chiều nay hứa hẹn sẽ rất gay cấn, bởi đội nào sẩy chân sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Do hai trận đấu đầu tiên bảng B đều có kết quả hòa 1-1, nên 4 đội vẫn bắt đầu ở vạch xuất phát ở lượt đấu thứ 2. KH được đánh giá có phần nhỉnh hơn TQN bởi họ đã cầm chân đương kim vô địch NĐ bằng lối chơi xông xáo, hiệu quả trong hiệp 2. Đội bóng thành phố biển Nha Trang không có cầu thủ nào nổi bật, nhưng bù lại họ có thể hình và thể lực tốt nên đủ sức chia cắt các tuyến của TQN. Nếu Hải Huy, cầu thủ chủ lực của TQN bị phong tỏa, đội bóng đất mỏ sẽ giảm phân nửa sức mạnh và rất dễ bị KH đánh bại. Trong trận đấu thứ 2, NĐ nhỉnh hơn ĐTLA. Vấn đề là các cầu thủ NĐ cần chơi tập trung hơn để tránh lặp lại vết xe đổ như trong trận hòa đáng tiếc trước KH. Trận này, cầu thủ Hoàng Nhật Nam (NĐ) nhiều khả năng vẫn ngồi trên ghế dự bị. Các trận đấu được truyền trực tiếp trên Đài truyền hình Ninh Thuận, VTC3 và HTVC Thể thao. Thành Thắng >> U21 VN thua U21 Thái Lan trong trận tái đấu