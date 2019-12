Kịch tính với cơn mưa bàn thắng ngày khai mạc Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương

Vận dụng theo cách thi đấu của King’s Cup vừa ngắn gọn nhưng cũng rất chất lượng khi từng trận đấu như một trận chung kết, Cúp bóng đá Truyền hình Bình Dương năm nay thay đổi hẳn bộ mặt. Bốn đội tham dự giải được chia thành 2 cặp gồm Becamex Bình Dương gặp U.20 Myanmar đấu 14.12 và U.20 Việt Nam gặp U.20 Campuchia, diễn ra vào chiều nay 15.12 theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội thắng trận sẽ vào chơi trận chung kết được tổ chức vào ngày 18.12 còn 2 đội thua cuộc sẽ tranh hạng ba vào ngày 17.12 đều trên sân Bình Dương.

Chủ tịch CLB bóng đá Becamex Bình Dương Hồ Hồng Thạch đánh giá đây là giải đấu trước hết giúp cho chủ nhà Bình Dương rà soát lại lực lượng, thử nghiệm những bổ sung mới sau khi chia tay hàng loạt trụ cột lớn tuổi nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Bên cạnh đó chủ nhà cũng quyết tâm đầu tư theo hướng trẻ hóa nên mạnh dạn đôn trẻ vào đội hình chính và tạo cơ hội cho họ tích lũy trận mạc, lấy tấm gương nỗ lực của 2 tuyển thủ đang tập trung cùng U.23 Việt Nam vừa vô địch SEA Games và đang tập huấn tại Hàn Quốc là Tiến Linh và Tấn Tài làm động lực để phấn đấu, nhằm chuẩn bi tốt nhất cho mùa giải mới.

Còn theo Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng, giải đấu có sự tham gia của 3 đội U.20 cũng là cách VFF rèn quân đồng thời giúp tăng cường cọ xát cho lứa trẻ khu vực hướng tới SEA Games 31. Trong đó đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn với nòng cốt là các cầu thủ vừa vô địch giải U.21 quốc tế tại Đà Nẵng sẽ được đầu tư để chuẩn bi cho SEA Games trên sân nhà trong 2 năm nữa.

Chính vì sự cân tài ngang sức và quyết tâm cao của các đội nên ngay ngày mở đầu đã xuất hiện sự kịch tính và mưa bàn thắng trên sân Gò Đậu. Chủ nhà khởi đi với đội hình hơn cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm trận mạc nên sớm chiếm thế chủ động. Nhưng trước một đội hình đá thấp, chơi lùi sâu của U.20 Myanmar, các cầu thủ Bình Dương dù vây ráp tấn công liên tục đã gặp rất nhiều khó khăn để tìm đường vào khung thành của đối phương. Hơn thế sự thử nghiệm của những cầu thủ hai bên hành lang cánh không thực sự có được kết nối tốt nhất khiến các pha dàn xếp phối hợp của họ thường xuyên bị bẻ gãy khi đến sát khu vực cấm địa.

Tuy nhiên trong thế bế tắc thì Bình Dương đã có sự lên tiếng của ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương, người mùa trước còn đá cho Sanna Khánh Hòa BVN. Pha bật cao và đánh đầu đưa bóng vào góc xa ở phút 41 đã giúp chủ nhà cụ thể hóa ưu thế dẫn trước. Tuy nhiên U.20 Myanmar cho thấy họ không phải là cừu non khi đầu hiệp 2 ghi 2 bàn thắng liên tiếp do công của Saw Kyaw Ae và Naung Naung Soe khi mà hàng thủ chủ nhà chơi lóng ngóng, nhất là vị trí của Thanh Long thi đấu khá chệch choạc , liên tục phơi bày ra sơ hở và khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Nguyễn Trung Đại Dương ghi bàn cho Becamex Bình Dương BTC

Nhưng chủ nhà đã biết cách lật ngược tình thế cũng lại nhờ ngoại binh. Đầu tiên, chân sút Gustavo tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Myanmar phá bẫy việt vị từ gần giữa sân, băng xuống đối mặt thủ môn và sút chính xác gỡ 2-2 ở phút 67. Sau đó cầu thủ vào sân thay người là Chukwunalu tận dụng hoàn hảo tình huống phản công bên trái ở phút 83, bằng tốc độ và sức mạnh dẫn bóng rồi tung cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 3-2.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay chủ nhà thì các tuyển thủ U.20 Myanmar đã chứng minh khi bóng chưa ngừng lăn thì cơ hội vẫn còn. Họ vẫn miệt mài chiến đấu nhờ sức bền và tốc độ cho đến cuối trận. Chính quyết tâm cao đó đã giúp Nyi Nyi đánh đầu san bằng tỉ số 3-3. Và phút 90+8 suýt chút nữa họ khiến chủ nhà khóc hận nếu pha bóng tung lưới thủ môn Văn Tiến không bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị.

Hoà 3-3, 2 đội phải đá hiệp phụ. Kịch bản kịch tính lại lập lại hệt như vậy. Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường, vốn thi đấu khá mờ nhạt trong phần lớn thời gian trước đó, đã có một pha dốc bóng tốc độ từ 40 m rồi tự dứt điểm đưa bóng đi sát cột trái nâng tỉ số lên 4-3. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại khi ở phút 120+3, tiền vệ Zaw Win Thein khéo léo đột phá bên cánh phải rồi căng ngang để Nyi Nyi hoàn thành cú đúp, đẩy cuộc chơi bước vào loạt đá 11m

Phan tấn công của chủ nhà BTC

Trong loạt "đấu súng" trọng tài đã áp dụng hệt như cách U.22 Việt Nam được thực hiện lại quả sút 11m ở trận gặp Thái Lan tại SEA Games 30 vừa rồi do thủ môn đối phương di chuyển trước khi cầu thủ sút 11m. Cụ thể cả 2 thủ môn đều bị bắt lỗi di chuyển sớm, nhưng Văn Tiến chỉ nhận thẻ vàng, còn thủ môn Pyae Phyo Thu dính thẻ đỏ, buộc trung vệ Thet Hein Soe phải sắm vai thủ môn bất đắc dĩ. Chính sự cố này rốt cuộc đã khép lại trận đấu bằng bi kịch cho Nyi Nyi, chân sút từ người hùng với 2 bàn thắng trở thành tội đồ. Anh đá vọt xà ở lượt thứ 5 khiến U.20 Myanmar thua 4-5 nên phải tranh hạng 3 ngậm ngùi nhin chủ nhà Becamex Bình Dương vào chung kết.

U.20 Myanmar đã có một trận đấu rất quyết tâm BTC

Đối thủ của Becamex Bình Dương sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U.20 Việt Nam và U.20 Campuchia, diễn ra vào chiều nay 15.12. Một trận đấu cũng hứa hẹn hấp dẫn khi lứa này của Campuchia đã từng đánh bại U.19 Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á và đã thắng cả Thái Lan ở vòng loại châu Á để giành quyền lọt vào Vòng chung kết U.19 châu Á tại Uzbekistan.

Còn đội chủ nhà với những cái tên quen thuộc vừa vô địch U.21 quốc tế như Lê Xuân Tú, Trần Văn Công, Thái Khắc Huy Hoàng, Lê Văn Xuân, Trần Công Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Mạch Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Văn Đạt, Nguyễn Thanh Bình, thủ môn Dương Tùng Lâm.. bổ sung thêm lứa U.19 như Khắc Khiêm, Trọng Long, Uông Ngọc Tiến, thủ môn Quan Văn Chuẩn và nhiều trụ cột khác từng chơi ở V-League như Hồng Sơn, Trương Tiến Anh, Nhân Mạnh Dũng..sẽ là nòng cốt chuẩn bi cho SEA Games 31 sẽ có cuộc trình làng đầy hứa hẹn.