Kiêm nhiệm: nên hay không?

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng mọi chuyện sẽ sáng tỏ sau buổi làm việc của ông Calisto với VFF vào ngày 19.1, dù rằng, HLV tuyển VN chỉ mập mờ: “… để nói chuyện chứ không phải đàm phán”. Từ số báo này, TNTT> xin trở lại vấn đề này và mời bạn đọc cùng nêu quan điểm nên hay không việc “kiêm nhiệm” của HLV Calisto…

Lâu nay ở ta rộ lên chuyện các sếp kiêm nhiệm, nghe đã tá hỏa, nên cứ nghe ai nhắc tới từ “kiêm nhiệm” là tôi đâm cảnh giác. Như chuyện ông Calisto kiêm nhiệm. Ông phó chủ tịch VFF thì nói như dao chém đá rằng: không cho (phép) ông Calisto kiêm nhiệm làm HLV một đội CLB ở V-League trong khi đang dẫn dắt đội tuyển VN. Còn ông chủ tịch VFF thì nói ngược lại: cho phép thầy Tô kiêm nhiệm, miễn hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

Ngay hai sếp trưởng và phó đã có những phát biểu ngược nhau, nói gì tới dư luận. Thật khó nghĩ. Khi báo chí hỏi ông Calisto, HLV nào là “hình mẫu kiêm nhiệm” của ông, ông Tô đã chỉ ra ngay ông Guus Hiddink. Ông Hiddink “siêu tài ba” đã có lúc vừa dẫn dắt đội tuyển Nga vừa làm HLV “chữa cháy” cho Chelsea trong một thời gian. Trong thời gian ông “chữa cháy”, Chelsea đã có bước chuyển tốt, và đã có một thành tích khá nhỏ nhoi là vô địch Carling Cup. Chỉ như thế. Nhưng trong khi mải dồn sức “chữa cháy” cho Chelsea, ông Hiddink chắc có phần “nhẹ gánh” với đội tuyển Nga. Và kết quả thật đáng buồn: đội tuyển Nga đã bị hất văng khỏi vòng chung kết World Cup mùa hè này tại Nam Phi, sau khi thua đội tuyển Đức 0-1 ngay trên sân nhà. Thua Đức thì chưa bị loại ngay, nhưng đó là trận quyết định, vì nếu thắng Đức ngay trên sân nhà, Nga sẽ cầm ngay được vé tới Nam Phi. Ông Hiddink và đội tuyển Nga đã không làm được điều đó. Xem trận cầu này, người ta thấy đội tuyển Nga chơi khá bạc nhược, và không thấy “dấu ấn Guus Hiddink” đâu cả!

Thậm chí ông Hiddink cũng không giúp được đội Nga đoạt vé vớt dự vòng chung kết World Cup 2010 khi thua đội bị đánh giá thấp hơn là Slovenia ở lượt đấu play-off.

Cho nên, với Hiddink, kiêm nhiệm không hề là một kinh nghiệm thành công, mà ngược lại. Ông chủ Abramovich vừa mới đây đã tuyên bố “cắt” tiền “hỗ trợ” cho Hiddink tại đội tuyển Nga, và nói: ông Hiddink hoàn toàn tự do! Tự do ấy có nghĩa là tự do đi tìm chỗ khác, và “tự do” không hưởng lương (cái gọi là “tiền hỗ trợ” của Abramovich thật ra còn quá…cha lương hạng nhất dành cho một HLV). Dĩ nhiên, ông Hiddink sẽ tìm được chỗ khác, và ông “vẫn thơm mát”, nhưng kỷ niệm về thời gian dẫn dắt đội tuyển Nga mãi mãi vẫn sẽ là một kỷ niệm buồn!

Tôi chắc, ông Calisto không muốn mình rơi vào hoàn cảnh ông Hiddink, nhất là khi túi tiền của các ông “bầu” ở bóng đá VN “chưa là cái đinh gì” so với túi tiền của Abramovich. Nhưng trong thực tế cũng có điều này khiến ông Calisto không hài lòng: thời gian ông huấn luyện cho đội tuyển quốc gia chỉ chiếm 50-60% thời gian trong cả năm. “ Phần còn lại của năm” ông Calisto sẽ làm gì ? Ông là HLV, là người làm việc, ông không muốn hưởng lương rồi…đi dạo. Băn khoăn này thì chúng ta đều chia sẻ được với ông Calisto.

Vậy thì, tại sao ở thời gian không dẫn dắt đội tuyển liên tục, VFF lại không để ông Calisto nắm hẳn đội tuyển…U.19 chẳng hạn? Qua tay “phù thủy” của ông, U.19 VN chắc chắn tiến bộ rất nhanh chóng, và qua đó, thầy Tô có thể phát hiện những tài năng bóng đá trẻ cho đội tuyển quốc gia. Nói thì vậy, nhưng cũng chưa biết trong thực tế ông Calisto nghĩ gì và muốn gì, yêu cầu gì. Và quan trọng hơn, liệu thầy Tô có còn động lực để dẫn dắt đội tuyển VN hay không ?

Đó mới là cốt lõi vấn đề! Mọi chuyện khác nhiều khi chỉ là chuyện nói vui bên lề.

Ý kiến các HLV HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN): HLV Calisto nên chuyên tâm cho đội tuyển Theo tôi, HLV Calisto nên tập trung cho công việc ở ĐTQG. Bởi đó là một công việc trọng đại, phục vụ cho những mục tiêu trọng đại của bóng đá Việt Nam. Dù ĐTQG thi đấu không nhiều nhưng tôi nghĩ HLV Calisto vẫn sẽ có rất nhiều việc phải làm. Trong đó, những công việc như tuyển chọn cầu thủ, vạch ra chiến lược cho đội tuyển cũng sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Giữa việc làm kiêm nhiệm và tập trung cho ĐTQG, tôi nghĩ phương án chỉ chuyên tâm cho đội tuyển vẫn sẽ hay hơn. HLV Mai Đức Chung (B.Bình Dương): Mong VFF có quyết định chính xác Tôi nghĩ VFF nên tính toán kỹ lưỡng để có thể đưa ra được quyết định chính xác nhất. Bởi việc HLV Calisto có thể làm kiêm nhiệm hay không, rõ ràng có những hiệu ứng riêng đối với chất lượng của ĐTQG. Tôi nghĩ quãng thời gian làm việc cùng HLV Calisto khá dài vừa qua đủ để VFF hiểu được năng lực của HLV Calisto để đưa ra được quyết định chính xác. Tôi không muốn đưa ra nhận xét của mình bởi mỗi người đều có một suy nghĩ riêng và đây cũng là vấn đề khá nhạy cảm. A.T (ghi)

Thanh Thảo