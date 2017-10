 Kiên Giang đặt chân xuống hạng

Với trận thắng của Becamex Bình Dương (BD) và thất bại nặng nề của Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) trên sân nhà vào chiều qua, V-League 2013 xem như đã hạ màn sớm ở suất xuống hạng, khi chiếc vé duy nhất trở lại hạng nhất gần như sẽ thuộc về thầy trò HLV Lại Hồng Vân.

Tiếp Vicem Hải Phòng (HP) là trận cầu vô cùng quan trọng với KG, bởi họ không được phép thất bại. Thế nhưng, với sự buông xuôi của các cầu thủ, KG đã chơi bạc nhược và thua đậm 1-5. Các bàn thắng của HP diễn ra rất dễ dàng do Lê Văn Tân, Đào Văn Phong, Quang Hải, Tấn Tài và Gilberto ghi. Trong khi đó, KG chỉ có một bàn danh dự do Minh Trung sút 11 m ở cuối hiệp 1.



Ảnh: Bạch Dương

BD đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi quật ngã ứng cử viên vô địch Sông Lam Nghệ An (SLNA) 2-1. Được sự cổ vũ mạnh mẽ của gần 15.000 CĐV, SLNA có bàn mở tỷ số do Kavin Bryan ghi. Nhưng Trịnh Quang Vinh kịp gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà ở cuối hiệp 1. Trong hiệp 2, BD bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khi các chân sút Sunday và Anh Đức quá vô duyên. Phải đến khi HLV Lê Thụy Hải tung Huỳnh Kesley vào sân, anh đã ghi bàn giúp BD giành 3 điểm trọn vẹn. Với khoảng cách 6 điểm so với KG khi giải chỉ còn 4 vòng nữa, xem như BD cũng đặt chân trụ hạng.

Trận đấu có lúc diễn ra quá căng khi một số CĐV SLNA ném nhiều vật lạ xuống sân. Trợ lý Phạm Anh Tuấn của SLNA bị mời lên khán đài do phản ứng trọng tài. Ban huấn luyện hai đội và trọng tài đã phải nhiều lúc can ngăn những cái đầu nóng (ảnh).

Xếp hạng sau 18 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 34 điểm, 2/ SLNA: 32 điểm, 3/ SHB Đà Nẵng: 31 điểm, 4/ HAGL: 28 điểm, 5/ Thanh Hóa: 27 điểm, 6/ Vicem Hải Phòng: 25 điểm, 7/ XM Xuân Thành Sài Gòn: 24 điểm, 8/ Đồng Nai: 22 điểm, 9/ ĐTLA: 20 điểm, 10/ B. Bình Dương: 19 điểm, 11/ V. Ninh Bình: 19 điểm, 12/ K.Kiên Giang: 13 điểm.

Q.Huy - P.Tài

>> Vòng 18 V-League 2013: Khách lấn chủ nhà!

>> Vòng 18 V-League 2013: Cơ hội để Hà Nội T&T lên đỉnh

>> Vòng 17 V-League 2013: Nóng ở đầu và cuối bảng xếp hạng

>> Vòng 15 V-League 2013: B.Bình Dương thoát "đèn đỏ

>> Vòng 15 V-League 2013: HAGL lên đỉnh!