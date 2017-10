Kiên Giang lên, Nam Định xuống

Các bàn thắng do Hải Anh (2 bàn) và Anh Thoại ghi khá dễ dàng. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Lại Hồng Vân được thưởng hơn 2 tỉ đồng chính thức. Trong khi đó, SQC Bình Định dù thắng Cần Thơ 1-0 nhưng vẫn chỉ về thứ 3 và đành ngậm ngùi chờ mùa sau. Cũng ở tốp đầu, Than Quảng Ninh thắng An Giang 3-1, nhưng nỗ lực muộn màng này chẳng giúp ích gì được cho đội bóng vùng than.

Còn ở nhóm dưới, Nam Định dù thắng Huế 3-0 nhưng do Fico Tây Ninh thắng vừa đủ CLB TP.HCM 1-0 nên đội chủ sân Thiên Trường từng một thời lẫy lừng này đã chia tay với giải hạng nhất. Điều đáng buồn hơn, họ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá VN 2 năm liên tiếp xuống 2 hạng. Dù công tác đào tạo trẻ rất tốt và luôn có lối chơi khó chịu nhưng rõ ràng Nam Định đã không theo kịp xu thế bóng đá chuyên nghiệp khi thiếu tiền, thiếu cả sự quan tâm và đầu tư đúng mức nên trượt dài một cách đáng tiếc.

Các kết quả khác: Đồng Nai - Quảng Nam 1-1, Hà Nội - Sài Gòn Xuân Thành 3-4.

Xếp hạng chung cuộc: 1/ SGXT: 54 điểm, 2/ Kiên Giang: 47 điểm, 3/ Bình Định: 45 điểm, 4/ Than Quảng Ninh: 42 điểm, 5/ An Giang: 37 điểm, 6/ Cần Thơ: 36 điểm, 7/ Đồng Nai: 36 điểm, 8/ Hà Nội: 33 điểm, 9/ Quảng Nam: 30 điểm, 10/ TDC Bình Dương: 28 điểm, 11/ TP.HCM: 28 điểm, 12/ Tây Ninh: 27 điểm, 13/ Nam Định: 27 điểm, 14/ Huế: 20 điểm.

Q.Huy - L.Trí - P.Quang