[King's Cup 2019] Việt Nam - Curacao: Nghệ thuật cân bằng của HLV Park Hang-seo

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Curacao tự tin tấn công phủ đầu VN Sau khi dễ dàng vượt qua Ấn Độ ở trận ra quân, sự tự tin của Curacao đang lên rất cao. Chuẩn bị cho trận chung kết, HLV Remko Bicentini khẳng định cầu thủ Curacao sẽ nhập cuộc như cách "tiêu diệt" chóng vánh Ấn Độ ngay trong hiệp 1, bằng thứ bóng đá đầy sức mạnh và tốc độ. Nói về tuyển VN, HLV Remko Bicentini cho biết: "VN là đội bóng rất giàu năng lượng. Các bạn thực sự mạnh, với nhiều cầu thủ giỏi có thể xoay chuyển trận đấu ở trình độ cao. Qua xem băng hình, tôi nghĩ Curacao sẽ cần phải chơi với trình độ cao nhất nếu muốn thắng VN để đoạt chức vô địch". Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cho biết VN đã hoàn thành nhiệm vụ sau khi "đá trận chung kết King's Cup với Thái Lan ngày 5.6". Ông bắt đầu tính xa hơn, vì đánh bại Thái Lan giảm rất nhiều sức ép thành tích: "Chúng tôi từng thi đấu với những đội hàng đầu châu Á, như Nhật Bản có nửa đội hình đá ở Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha... Curacao là cái tên rất mới mẻ, đang xếp hạng 82 trên bảng xếp hạng FIFA với đa số cầu thủ sinh ra ở Hà Lan, học bóng đá ở đây hay châu Âu. Có nghĩa về thể lực, thể hình họ có rất nhiều ưu điểm với kỹ thuật cơ bản rất tốt. VN trước đây chủ yếu gặp các đối thủ tại Đông Nam Á hay châu Á. Nay gặp đội bóng học tập, trưởng thành tại châu Âu; có thể hình to lớn hoàn toàn khác biệt sẽ là trải nghiệm, thử thách tốt cho cầu thủ của chúng tôi. Tôi biết Curacao sẽ là đối thủ không dễ dàng. Là HLV trưởng, tôi luôn luôn mong muốn có kết quả tốt và cố gắng giành kết quả tốt nhất". Ông Park lo cho thể lực học trò Đội hình dự kiến tuyển VN: Đặng Văn Lâm; Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng; Nguyễn Văn Kiên/Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Đỗ Hùng Dũng/Phạm Đức Huy, Nguyễn Phong Hồng Duy; Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh. Chiến thắng 1-0 trước Thái Lan đã lấy đi của các cầu thủ rất nhiều sức lực. Tiền đạo Anh Đức tái phát chấn thương giãn dây chằng vì hoạt động quá tải. Tuấn Anh, Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng... đều kiệt sức. Bởi vậy, mục tiêu của HLV Park Hang-seo sẽ là làm sao bảo vệ đôi chân cho các học trò. King's Cup 2019 là giải đấu thử nghiệm. Mục tiêu chính là vòng loại World Cup 2022, xen giữa đó là lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB. Đó là lý do vì sao tuyển VN sẽ phải dậy rất sớm, từ 4 giờ sáng sau trận chung kết để bay đến Bangkok, đến giữa trưa 9.6 nối chuyến về lại VN nhằm tiết kiệm một ngày nghỉ ngơi cho các cầu thủ. Ông Park băn khoăn: "Cầu thủ của tôi rất mỏi mệt. Một số cầu thủ đã bị chấn thương sau khi đá với Thái Lan. Rạng sáng sau trận chung kết đội phải về nước rồi, với rất nhiều trận ở cấp CLB. Riêng cầu thủ Bình Dương và Hà Nội ngoài V-League, Cúp quốc gia sẽ phải đá AFC Cup. Sắp tới chúng ta sẽ còn chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Là HLV trưởng, tôi phải bảo vệ, hỗ trợ họ không chỉ ở đội tuyển quốc gia, mà còn khi về CLB. VN đã vào chung kết. Dư luận và người dân muốn chúng tôi phải có chức vô địch. Tôi hiểu, nhưng phải chú ý giữ gìn cho cầu thủ nữa. Nếu đạt cả 2 mục tiêu là tốt nhất. Còn không, tôi sẽ ưu tiên cho tất cả cầu thủ đang bị chấn thương được nghỉ ngơi".