K.Kiên Giang và HAGL giành chiến thắng

(TNO) Chiều 7.4, trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2012, trận “chung kết ngược” trên sân nhà Cao Lãnh đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về cho đội khách K.Kiên Giang, trong khi đó tại sân Pleiku, HAGL đánh bại Thanh Hóa dễ dàng với tỷ số 2-0.

Niềm vui của HLV Lại Hồng Vân

Ảnh: Khả Hòa

Nỗi buồn của HLV Trang Văn Thành - Ảnh: Khả Hòa

Trận đấu giữa TĐCS.Đồng Tháp và K.Kiên Giang rất được chờ đợi ở vòng cuối lượt đi V.League năm nay. Bởi đây là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân quê Đồng Tháp và cũng là hai đồng đội một thời: Trang Văn Thành và Lại Hồng Vân.

Gạt qua một bên tình bạn cố tri, cả hai HLV đều phải tập trung cho trận đấu được xem là “trận cầu 6 điểm” và ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội trụ hạng này.

Chung cuộc, bằng một lối chơi hợp lý hơn và một tinh thần thi đấu hứng khởi, K.Kiên Giang đã buộc đội chủ nhà TĐCS.Đồng Tháp bại trận ngay trên sân nhà, đồng thời cũng dâng cơ hội trụ hạng cho K.Kiên Giang.

Trận thua này cùng 3 trận hòa liên tiếp trước đó trên sân nhà đã khiến cho người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp rất thất vọng, mà minh chứng là khán đài vắng hoe trên sân Cao Lãnh chiều nay.

Để thủng lưới liên tiếp hai bàn trong hiệp 1 và phải nhận liên tiếp hai thẻ đỏ trong hiệp 2 là những đỉnh điểm thất vọng của TĐCS.Đồng Tháp. Viết Đàn và Hoài Nam là tác giả của hai bàn thắng ở các phút 20 và 23.



Đội TĐCS.Đồng Tháp đã 4 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà - Ảnh: Minh Tú

Sang hiệp 2, đội chủ nhà gỡ lại một bàn do công của cựu cầu thủ K.Kiên Giang ở phút 56 nhưng đội khách có bàn ấn định tỷ số ở phút 90+6 từ chấm phạt đền, do công của Oseni. Trước đó, Bửu Ngọc và Văn Hậu phải nhận thẻ đỏ ở các phút 85 và 90+6 do lỗi chơi xấu với đối phương.

Giành chiến thắng 3-1, không những được nhận khoản thưởng lớn - 1 tỉ đồng, K.Kiên Giang còn vượt qua chính TĐCS.Đồng Tháp để leo lên vị trí thứ 12.

Trong khi đó, thua ngay trên sân nhà, TĐCS.Đồng Tháp ngậm ngùi bị chính đối thủ đẩy xuống vị trí áp chót với 12 điểm.



Các cầu thủ HAGL ăn mừng chiến thắng giúp họ leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng - Ảnh: Minh Vỹ

Trên sân Pleiku, trước đối thủ đang có phong độ cao 4 trận bất bại là Thanh Hóa, HAGL đã tiếp tục thể hiện lối chơi lì lợm và lại gặt hái được hiệu quả. Đội khách trên đà hưng phấn tự tin tung cả tiền đạo tân binh Việt Thắng vào ngay từ đầu. Những mùa trước, Thanh Hóa cũng thường thi đấu tốt khi làm khách trước HAGL. Nhưng chiều nay, HLV Triệu Quang Hà và các học trò đã phải nhận trận thua đầu tiên.

Tiền đạo được bố trí đá cặp với Olushola là Thanh Tấn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 4. Sang hiệp 2, HAGL lại thêm một lần nữa tận dụng thành công cơ hội khi Văn Long kết thúc thành công pha tấn công nhanh. Đội khách Thanh Hóa mặc dù nỗ lực nhưng bế tắc trong việc đưa bóng tiếp cận khung thành thủ môn Apkan, đành chấp nhận trận thua trắng.

Với kết quả này, HAGL đã tạm thời vươn lên ngôi nhì bảng với 22 điểm, thua Hà Nội T&T 1 điểm nhưng thi đấu hơn 1 trận. Trong khi đó, Thanh Hóa tạm giữ vị trí thứ 8 với 16 điểm.

Phát biểu của HLV sau trận HA.GL-Thanh Hóa: 2-0 HLV Choi Yoon Gyum (HAGL): “Sau thời kì đầu thi đấu có phần trầy trật, hiện nay đội bóng chúng tôi càng chơi càng hay. Trận thắng hôm nay có thể coi là mỹ mãn cả về tỷ số lẫn lối chơi. Điều khiến chúng tôi mừng nhất là các cầu thủ trẻ HAGL đang chứng tỏ họ ngày càng trưởng thành vượt bậc. Cả tiền đạo Thanh Tấn và hậu vệ Văn Long rất ít khi được vào sân thi đấu ngay từ đầu, nhưng hôm nay họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Hiện nay thể lực và tinh thần các cầu thủ của chúng tôi rất tốt, tin rằng ở giai đoạn lượt về, HAGL sẽ còn tiến bộ nhiều hơn nữa”. HLV Triệu Quang Hà (Thanh Hóa): “Tôi hài lòng về mặt thế trận nhưng lại thất vọng ở hàng phòng ngự. Hai bàn thắng mà HAGL ghi được diễn ra quá sớm và rất dễ dàng. Chính điều này khiến tinh thần của các cầu thủ của chúng tôi bị ức chế, trong khi đó các cầu thủ chủ nhà hưng phấn rất cao. Đặc biệt thủ môn Bassey Akpan thi đấu quá hiệu quả, không thể chê vào đâu được. Do thời tiết Pleiku mùa này nắng mưa thất thường, để giữ gìn sức khỏe cho các cầu thủ, sát tới ngày thi đấu cả đội mới có mặt tại Pleiku. Dù vậy, khí hậu ở đây loãng nên thể lực các học trò của tôi có phần ảnh hưởng. Trận thua này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của chúng tôi, bởi sắp tới chúng tôi có hai trận liên tiếp được thi đấu trên sân nhà, và sẽ có vài thay đổi mang tính tích cực về mặt nhân sự ở đầu lượt về”. Minh Vỹ

Anh Tuấn - Sơn Tùng