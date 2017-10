Kỳ quặc bóng đá Việt Nam

AFC đã đưa ra hạn chót là hết ngày 31.8.2010, các đội dự V-League phải chuyển đổi hẳn sang thành doanh nghiệp, đội nào không thực thi sẽ bị giáng hạng bất luận thành tích thế nào. Quy định này chẳng có gì sai cả nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trận đấu cuối cùng của mùa giải lại sớm trước thời hạn trên đến 10 ngày. Thành thử, mọi việc đang rối tinh rối mù cả lên. Chính VFF đã đạo diễn ra 9 kịch bản quy định số lượng CLB lên xuống hạng với cụm từ giả định "nếu… thì" cực kỳ phức tạp, mà cho đến thời điểm hiện tại, cũng chưa thể biết mùa giải sẽ rơi vào phương án nào vì đang phải chạy theo đuôi các CLB. Nam Định đã xuống hạng, coi như không cần nhắc đến. Nhưng còn Lam Sơn Thanh Hóa và Cao su Đồng Tháp, liệu có kịp chuyển đổi trước giờ G?

Không chỉ lệ thuộc vào các đội của V-League, VFF còn đang phải ngóng chờ vào động thái của các CLB hạng nhất. Giải này tạm thời có 8 CLB đã chuyển thành doanh nghiệp, còn lại 5 đội vẫn bao cấp. Trong số 5 đội này thì An Giang (đứng thứ 4) và Quảng Nam (đứng thứ 5) vì đã hết cơ hội thăng hạng nên cũng tắt luôn khát vọng trở thành công ty cổ phần ngay trong năm nay. VFF biết chắc điều đó nhưng lại không dám quyết luôn kế hoạch phân bổ suất lên, xuống cho cả hai giải vì theo một quan chức VFF: "Chỉ sợ các CLB thay đổi vào giờ chót!".

VFF rối đã đành, nhiều CLB cũng rối không kém. Nếu như các năm trước, hai đội xếp nhất nhì bảng của hạng nhất sẽ mặc nhiên được thăng lên chuyên nghiệp mùa sau. Nhưng năm nay, mới chỉ Hà Nội ACB - đội vô địch được hưởng diễm phúc này, còn CLB á quân là Than Quảng Ninh (đã là đội doanh nghiệp) lại chưa biết mình sẽ lên hạng trực tiếp hay đi đá play - off. Trong trận đấu khép lại mùa giải với chiến thắng 2 - 0 trước An Giang, các cầu thủ Quảng Ninh đã sướng phát điên vì cứ ngỡ mình được thăng hạng ngay. Nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt vì có thể họ sẽ phải đi đá play - off nếu thực tế diễn ra theo đúng kịch bản số 4 của VFF: Số lượng CLB đã là doanh nghiệp ở giải hạng nhất 2010 là từ 9 trở xuống thì một CLB có xếp hạng cao nhất trong số các CLB chuyên nghiệp của hạng nhất 2010 sẽ được chuyển lên thi đấu V-League năm 2011, và trận play-off sẽ giữa CLB đã là doanh nghiệp có thứ hạng thấp nhất ở V-League gặp CLB xếp hạng cao thứ hai trong số CLB chuyên nghiệp ở hạng nhất. Ở kịch bản này, Navibank tưởng là đã bị xuống hạng nhưng lại được cứu vớt bởi chiếc phao là trận play - off với Quảng Ninh. Lãnh đạo CLB Quảng Ninh kêu trời, thậm chí còn cảm thấy bất mãn vì họ bị VFF đẩy vào tình thế hết sức bị động.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký VFF, Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn mới đây đã có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với báo chí và có ý thanh minh rằng: "Quy định về thời hạn chuyển đổi thành doanh nghiệp đã được các đội thống nhất từ đầu mùa chứ VFF không hề áp đặt". Điều đó không sai nhưng giá như VFF cũng tính trước được những tình huống khó mình, khó người thì có lẽ không phải nhận nhiều lời than van như thế!

Lan Phương