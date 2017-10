Kỳ vọng gì ở tuyển U.23 ?

Trong trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Myanmar, U.23 VN thắng TP.HCM 3-0. Cầm giữ bóng nhiều hơn, nhưng U.23 VN không tạo được nhiều cơ hội bởi những đường chuyền cuối thiếu sáng tạo nên dễ dàng để hàng thủ TP.HCM bắt bài.

Tuy nhiên, do đội chủ nhà khá yếu và không chơi rát, nên U.23 VN đã có bàn mở tỷ số ở phút 35 từ pha dứt điểm của Vũ Minh Tuấn. Đang có ưu thế bàn thắng, nhưng phút cuối hiệp 1, U.23 VN lại bị mất người khi Mạnh Hùng phạm lỗi với Huỳnh Ngọc Quang lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân. Ở hiệp 2, sau khi TP.HCM mất người do Huỳnh Ngọc Quang chơi bóng bằng tay, U.23 mới ghi thêm 2 bàn do công của Mạc Hồng Quân và Danh Ngọc.

HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa công bố 3 cầu thủ bị loại, nhưng nhiều khả năng Hoàng Thịnh (chấn thương), Ngân Văn Đại và Xuân Hùng sẽ ở nhà. Sáng nay, đội tuyển U.23 VN sẽ bay ra Hà Nội để ngày 4.12 bay sang Myanmar.

Quang Huy