Lạ lùng Đồng Tháp

Gaston Merlo lập hattrick

Gaston Merlo tiếp tục chứng tỏ anh là cầu thủ ngoại hay nhất VN khi ghi 3 bàn vào lưới chủ nhà Vicem Hải Phòng (HP) giúp SHB Đà Nẵng (ĐN) thắng 3-2 (2 bàn gỡ của HP do Fagan sút 11 m và Đồng Đức Thắng ghi). Chiến thắng này đưa ĐN lên ngôi á quân và chỉ còn kém Hà Nội T&T 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Thanh Hóa cũng thắng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 2-1 do Quốc Phương và Sunday ghi. Bàn gỡ của HAGL do Khuất Hữu Long sút phạt. Trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội FC để thua Vissai Ninh Bình 1-2.

Xếp hạng sau 18 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 33 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 32 điểm (17 trận), 3/ Sài Gòn FC: 31 điểm, 4/ SLNA: 26 điểm (17 trận), 5/ HAGL: 26 điểm, 6/ Navibank Sài Gòn: 25 điểm, 7/ Thanh Hóa: 25 điểm, 8/ Becamex Bình Dương: 24 điểm, 9/ Cao su Đồng Tháp: 22 điểm, 10/ Hà Nội FC: 22 điểm, 11/ Vissai Ninh Bình: 21 điểm, 12/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 20 điểm, 13/ Khatoco Khánh Hòa: 19 điểm, 14/ Vicem Hải Phòng: 11 điểm.

