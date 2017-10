Lạ và quen ở đội tuyển Việt Nam

Danh sách tuyển VN tập trung đợt 1 năm 2014 3 thủ môn: Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Nguyễn Mạnh Dũng (The Vissai Ninh Bình). 8 hậu vệ: Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (đều của Bình Dương), Nguyễn Văn Biển (Hà Nội T&T), Khuất Hữu Long (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Mạnh Hùng (Sông Lam Nghệ An), Đào Văn Phong (Hải Phòng), Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hóa), Lê Quang Hùng (Ninh Bình) 9 tiền vệ: Nguyễn Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Cao Sỹ Cường, Bùi Văn Hiếu (đều của Hà Nội T&T), Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình (đều của Bình Dương), Huỳnh Quốc Anh (SHB Đà Nẵng), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng). 3 tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Quang Hải (Hải Phòng), Lê Công Vinh (Sông Lam Nghệ An).