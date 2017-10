SHB Đà Nẵng – K.Khánh Hòa: 2-0: Chủ nhà quá mạnh Nhập cuộc có phần chậm rãi, SHB Đà Nẵng suýt bị đối thủ vượt lên ở phút 17 và 21. Tuy nhiên, pha dứt điểm cận chân của Mustafa và cú đội đầu hiểm hóc của Hoàng Đức lại không trở thành bàn thắng. Không tận dụng được 2 cơ hội mười mươi, K.Khánh Hòa nhận bàn thua đầu tiên vào phút 32 sau pha bắt bóng bất cẩn của thủ môn Hoàng Tuấn, khi để Merlo thoải mái đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà.



BHL đội bóng phố biển buộc phải tung thủ môn Serbi Cuccic nhằm hạn chế sai sót trong khung thành. Nhưng bàn thắng thứ 2 lại đến với đội chủ nhà sau sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Cuccic ở phút 77. Quang Cường căng ngang không quá hiểm nhưng Cuccic lại vụng về để bóng vay vào lưới.



Phát biểu sau trận HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận những sai sót của 2 thủ môn đã khiến K.Khánh Hòa thua trắng trước đội chủ nhà. Yến Ca Ghi bàn

SHB Đà Nẵng:Merlo 32’; Quang Cường 77’

Thẻ vàng

SHB Đà Nẵng:Merlo 32’; Diego 32’

K.Khánh Hòa: Văn Phong 54’; Xuân Bình 62’ HP.HN – LS.Thanh Hóa: 3-2: HP.HN lội ngược dòng Chiếc thẻ đỏ vô duyên của Văn Hiển trong tình huống dùng tay cản phá cú đánh đầu của Eduardo ngay trên vạch vôi đã trở thành bước ngoặt của trận đấu. HP.HN là đội bị thủng lưới trước, sau tình huống sút bóng quá đẹp từ ngoài vòng cấm của Đình Tùng (16’). Nhưng ngay sau khi có lợi thế hơn người, đội chủ nhà đã lội ngược dòng ngoạn mục, với liên tiếp các pha lập công của Eduardo (penalty, 22’), Đình Hưng (45’) và Văn Vinh (67’).



Xen giữa mạch ghi bàn liên tiếp này của HP.HN, LS.TH cũng có được một bàn thắng an ủi từ pha sút phạt chớp nhoáng của Bảo Khanh. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ giúp LS.TH thoát cảnh rời sân trắng tay. Thua trận này, đội khách đã bị vùi sâu hơn xuống đáy bảng xếp hạng. B.M Ghi bàn:

HP.HN: Eduardo 22’, Đình Hưng 45’, Văn Vinh 67’

LS.TH: Đình Tùng 16’, Bảo Khanh 44’

Thẻ vàng

HP.HN: Đình Hưng 15’; Issaac 50’; Ngọc Tú 52’

Thẻ đỏ: LS.TH: Văn Hiển 21’ M.Nam Định – NaviBank Sài Gòn: 1-2: Trận thắng đầu tay của ông Bảo Cuộc chiến trụ hạng mỗi ngày một trở nên khó khăn với M.NĐ. Ngay trên sân nhà, dù có được lợi thế dẫn bàn sớm từ phút thứ 10 do công Gaspard, nhưng đội hình trẻ và quá non kinh nghiệm của HLV Nguyễn Ngọc Hảo vẫn không giữ nổi, dù chỉ 1 điểm.



Navibank.SG của ông Vũ Quang Bảo có quyền xoa tay hài lòng sau trận thắng này. Bởi hai bàn lội ngược dòng chóng vánh chỉ trong vòng 3 phút đồng hồ của Văn Lâm (68’) và Hoàng Đảm (70’) không chỉ là cứu cánh cho Navibank.SG trong bối cảnh khó khăn, mà quan trọng hơn, nó còn gián tiếp giúp họ “dìm” đối thủ cạnh tranh trụ hạng trực tiếp M.NĐ xuống sâu hơn dưới đáy bảng xếp hạng. M.Thi Bàn thắng:

M.NĐ: Gaspard 10’

Navibank SG: Văn Lâm 68’, Hoàng Đảm 70’

Thẻ vàng

M.NĐ: Văn Duyệt 24’

Navibank.SG: Mạnh Hà 45’+1; Đình Luật 65’; Quang Tân 73’; Silva 87’; Ngọc Tân 90’+2 CS.Đồng Tháp – V.Ninh Bình: 5-2: Mưa bàn thắng Ký ức buồn trên sân Cao Lãnh một lần nữa lặp lại với V.Ninh Bình. Dưới thời tiết nóng bức, V.Ninh Bình dù chủ động chơi tấn công nhưng cuối cùng cũng không thể đứng vững trước sức tấn công vũ bão của đội chủ nhà. Trong hiệp một, V.Ninh Bình hầu như chỉ có một cơ hội ghi bàn và được Gustavo tận dụng thành công ở phút 26. Trong khi đó, chủ nhà CS.Đồng Tháp tạo được nhiều cơ hội ghi bàn và Được Em 2 lần tận dụng thành công ở các phút 7 và 42.



Sang hiệp 2, CS.Đồng Tháp tiếp đà hưng phấn đã ghi thêm 3 bàn thắng nữa ở các phút 47, 65 và 84 do công của Sunday, Được Em và Văn Nghĩa. V.Ninh Bình dù liên tiếp có những sự thay đổi người nhưng vẫn không cải thiện được hình ảnh bế tắc. Đến phút 86, Việt Thắng ghi thêm một bàn thắng danh dự cho V.Ninh Bình.



Sau trận đấu, HLV Robert Lim cho rằng V.Ninh Bình đã thua một đội bóng mạnh và bản thân đội bóng của ông mắc phải một số sai lầm. A.T Ghi bàn

CS Đồng Tháp: Được Em 7’ 42’ 65’; Sunday 47’; Văn Nghĩa 84’

V.NB: Gustavo 26’; Việt Thắng 84’

Thẻ vàng

CS. Đồng Tháp: Hammed 73’

V.NB: Ngọc Lung 35’; Văn Thành 45’