Lâm Đồng gây sốc

Đội bóng cao nguyên Lâm Đồng (LĐ) đã gây sốc trên sân Gò Đậu khi cầm chân 2-2 trong giờ thi đấu chính thức rồi thắng chủ nhà Becamex Bình Dương (BD) 5-3 trong loạt sút luân lưu 11m ở vòng sơ loại Cúp quốc gia chiều qua.

Với lực lượng vượt trội khi có đến phân nửa đội hình là cầu thủ ngoại và nhập tịch, BD được dự đoán sẽ dễ dàng vượt qua LĐ. Dự đoán này có cơ sở khi chủ nhà có bàn mở tỷ số sớm do công của Vũ Phong ở phút 10. Thế nhưng, sự chủ quan của đại gia V-League đã khiến họ phải trả giá đắt. Bằng tinh thần mạnh mẽ và không hề tự ti trước đối thủ lớn, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo đã chơi đầy quyết tâm, nhiều lần tổ chức các đợt phản công rất tốc độ và càn lướt khỏe khiến cho bộ đôi trung vệ của BD Chí Công và Nguyễn Hoàng Helio liên tục “ngửi khói”. Chính 2 pha dứt điểm lạnh lùng của Trọng Phú và Suleiman đã giúp LĐ dẫn lại 2-1 trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc. BD chỉ có được bàn san bằng tỷ số 2-2 do công Philani sau khi lợi thế hơn người do Hồng Quân của LĐ lãnh thẻ vàng thứ 2 ở phút 67.



Niềm vui chiến thắng của Lâm Đồng - Ảnh: Đức Duy

Chính thái độ thi đấu tận tụy và hứng khởi đã giúp LĐ tạo tâm lý ổn định ở loạt sút 11m nên đều dứt điểm thành công. Trong khi đó, cú sút của tân binh Fortune của BD đã bị thủ môn Đức Hùng (LĐ) hóa giải. Đức Hùng cũng là người chơi rất xuất sắc trong trận đấu này. Thắng trận thuyết phục trước BD, LĐ cho thấy họ đã chuẩn bị rất chu đáo cho lần trở lại này.

Kết quả các trận khác: Tây Ninh - Vissai Ninh Bình 0-0 (đá 11m 4/5), ĐTLA - SHB Đà Nẵng 1-3 (Merlo ghi 2 bàn), Đồng Nai - Khatoco Khánh Hòa 1-1 (đá 11m 2/4), Kienlong Bank Kiên Giang - Quảng Nam 4-0, Cần Thơ - Than Quảng Ninh 1-1 (đá 11m 4/2), An Giang - SQC Bình Định 0-2, CLB TP.HCM - Vicem Hải Phòng 1-3.

Vòng 1/8 với các cặp Sài Gòn FC - Khánh Hòa (24/12), SLNA - CS Đồng Tháp, Ninh Bình - Hà Nội FC, Cần Thơ - Thanh Hóa, Navibank Sài Gòn - Bình Định, Hà Nội T&T - Hải Phòng, Lâm Đồng - Đà Nẵng, Kiên Giang - HAGL (đều đá ngày 25.12).

Q.Huy