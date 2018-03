Lâm 'tây' trở lại và lợi hại hơn xưa

Trận đầu ra quân, Hải Phòng đã gặp ngay đối thủ khó chịu Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô với quân số chất lượng hơn hẳn đã chiếm lĩnh toàn bộ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. 30 phút đầu tiên của hiệp một, thủ thành Đặng Văn Lâm đã không dưới 3 lần giải nguy cho Hải Phòng. Đặc biệt là tình huống “vớt bóng” ngay trên vạch vôi cứu trung vệ Lê Văn Phú khỏi phản lưới nhà ở phút 18 đã khiến cả sân Hàng Đẫy trầm trồ thán phục. Liên tục sau đó, thủ thành Việt bay lượn như người nhện trong khung gỗ đội bóng đất cảng. Đặc biệt Lâm “tây” chiến thắng hầu hết các pha đối mặt với tiền đạo Hà Nội FC.



Sự chắc chắn của Lâm “tây” khiến CĐV thích thú ví anh như thủ thành De Gea của CLB Manchester United. Chẳng còn ai nhớ đến vụ lùm xùm giữa Lâm và trợ lý Lê Sỹ Mạnh cách đây 6 tháng khiến đội bóng lâm vào khủng hoảng. Người Hải Phòng vênh mặt vì cho rằng mình đang sở hữu thủ thành số 1 Việt Nam hiện tại.

Rõ ràng Đặng Văn Lâm đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cái lợi hại ở đây là sự trưởng thành trong cách chơi và tâm lý thi đấu. Ở những mùa giải trước, Lâm thường khiến khán giả thót tim với những tình huống lao ra bắt hụt bóng, chơi bóng thụ động dự nhiều vào phản xạ. Khi đó Lâm cũng hay mất bình tĩnh, tranh cãi với hậu vệ đội nhà sau mỗi pha bóng lỗi. Bây giờ thì tốt hơn trước nhiều, Đặng Văn Lâm ra vào hợp lý hơn, ít phụ thuộc vào phản xạ hơn. Đặc biệt, Lâm giao tiếp, chỉ huy hàng thủ tốt hơn, hài hòa hòa. Trong bối cảnh Lê Văn Phú đã có dấu hiệu đi xuống vì tuổi tác, Ngọc Thịnh rời đội bóng, Văn Lợi còn non, sự trưởng thành Đặng Văn Lâm đang là chỗ dựa cho Hải Phòng.

Không những vậy, Đặng Văn Lâm còn là niềm hi vọng trong khung gỗ của đội tuyển quốc gia. So với Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa) hay “người hùng U.23 ” Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa) Lâm đang cho thấy sự vượt trội về kỹ năng cũng như kinh nghiệm. Và nếu cứ tiếp tục tỏa sáng, chẳng có lý do gì một người thực tế như HLV Park Hang-seo không gọi thủ thành Việt kiều này trở lại đội tuyển quốc gia cả.