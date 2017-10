Lật lại hồ sơ bóng đá đen: Bán độ được trận này sẽ bán tiếp trận khác

Chua chát, giấu mình vì bán độ để nhận những đồng tiền dơ bẩn và rồi bị hăm he nếu lật kèo khiến nhiều cầu thủ lo lắng và hoảng sợ, nhưng sau đó họ đã hợp tác tốt để góp phần lôi ra ánh sáng những chiếc vòi bạch tuộc.

Bán độ vì bị lôi kéo



Phiên tòa xét xử Trương Văn Dưỡng - Ảnh: Đ.B

Chuyện 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ trong trận gặp Than Quảng Ninh để nhận 400 triệu, tính ra mỗi người khoảng 50 đến 70 triệu đồng, không phải là con số quá lớn nếu so với thu nhập của họ. HLV Trần Bình Sự cho biết các cầu thủ này tiền lương thấp nhất là 20 - 30 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng và bồi dưỡng theo từng trận khoảng 10 - 15 triệu đồng. Mỗi tháng 4 trận cũng tròm trèm khoảng 40 - 60 triệu đồng cộng với lương nữa thì thu nhập của họ có thể lên đến 80 triệu đồng/người/tháng. Con số này trong tình hình bóng đá VN đang chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế quả là quá cao. Thế nhưng tại sao họ vẫn nhúng chàm?

Để trả lời câu hỏi này, có thể lật lại hồ sơ vụ Trương Văn Dưỡng và đồng bọn đã bị nhóm Sơn “cao”, Nghĩa “vé số” chi phối thế nào vào 17 năm trước. Chính một số cầu thủ mà chúng tôi tiếp xúc đều nhìn nhận chuyện bán độ khi đó không hẳn vì đời sống khó khăn. Một cầu thủ kể lại: “Tâm lý của nhóm cầu thủ khi đó là nể nang đàn anh và muốn có được vị trí chính thức ổn định (vì tiếng nói của đàn anh rất trọng lượng với ban huấn luyện có thể chi phối cả việc sắp xếp đội hình) nên khi bị rủ rê thì nghe theo. Hơn nữa, lúc đó cầu thủ đâu được trang bị kiến thức về luật pháp nên hoàn toàn không ý thức được chuyện làm độ là phạm pháp”.

Một HLV dẫn dắt đội Hải Quan (HQ) có lần kể lại rằng chuyện làm độ của cầu thủ thực ra do lôi kéo chứ họ không hề chủ động tham gia. Việc chỉ đạo mua bán độ khi đó là do Sơn “cao”, Nghĩa “vé số” thông qua cựu cầu thủ HQ là Trần Minh Trung tác động rủ rê Trương Văn Dưỡng rồi thông qua Dưỡng tác động thêm số cầu thủ khác thực hiện phi vụ. Ban Huấn luyện đội HQ thời điểm đó đã nghe phong thanh một vài cầu thủ trong đội có dấu hiệu bán độ. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là chuyện gạ gẫm bán độ lại xuất phát từ một cựu cầu thủ HQ vốn có mối quan hệ thân tình và nắm bắt được tâm trạng của số cầu thủ “dính chàm”. Rất nhiều lần Trần Minh Trung lân la đến nơi nghỉ của đội bóng to nhỏ với Dưỡng khi tại quán cà phê hoặc có lúc trong nhà Dưỡng. Những lần xuất hiện đó của một mắt xích quan trọng trong đường dây dàn xếp tỷ số này đã làm mềm lòng và đẩy một số cầu thủ HQ vào “con đường chết”.

Luôn nơm nớp lo sợ

Không chỉ lôi kéo cầu thủ HQ mà theo cơ quan điều tra ghi nhận lời khai từ phía đội Lâm Đồng, Trung còn tìm cách đưa tiền cho đội phó đội bóng này để làm sai lệch kết quả trận đấu. Cụ thể Trung đi xe từ TP.HCM lên Đà Lạt để hẹn gặp vài cầu thủ Lâm Đồng tại quán cà phê. Sau đó, Trung đưa 20 triệu đồng cho Nguyễn Minh Tuấn có sự chứng kiến của Đinh Xuân Thành nhờ Tuấn chuyển cho Trần Kim Nghĩa là đội phó Lâm Đồng khi đó. Vụ việc này đã được Tuấn và Thành báo cáo lại. Theo lời khai khi đó của các cầu thủ HQ lẫn Lâm Đồng bị Trung mua chuộc, thì có người thừa nhận do thiếu nợ vì thua độ nên khi đã bán trót lọt một trận rồi thì muốn làm thêm trận khác để có tiền trả nợ.

Một cầu thủ từng nằm trong danh sách “đen” của HQ kể lại: “Có những trận đấu việc dàn xếp rất thoải mái vì đá đúng sức cũng có tiền bồi dưỡng thêm nữa nên mọi người rủ nhau nhận lời. Sau này tôi mới biết tiền đó là do mấy tay trùm độ đánh với cá độ bên ngoài đưa cho vì họ nắm được thông tin không có chuyện thắng lượt đi thua lượt về như cách tính của mấy ông bầu hay HLV đội bóng thời đó. Vì thế có vài trận đá thắng cũng có tiền dù chỉ vài ba triệu đồng thôi nên anh em rủ nhau cùng đá. Như trước trận gặp đội Khánh Hòa (KH), tôi nhận được lời dặn rằng trận này hàng thủ cứ đá bình thường thôi vì đội KH sẽ không chủ đích thắng do họ không quyết tâm đòi lại món nợ trận lượt đi. Thế là tôi cứ đá đúng với khả năng của mình và trận đó HQ thắng, mấy anh em vừa có tiền ăn xài vừa có tiền để trả nợ”.

Còn chuyện lật kèo đã từng bị Sơn “cao” và đàn em xin “ tí huyết” là do xui rủi trong trận, chứ nhóm làm độ này cũng không dám chống lại thế lực ngầm của bóng đá. Những ngày xảy ra tỷ số bất lợi cho nhóm Sơn “cao”, Nghĩa “vé số”, số cầu thủ HQ “làm độ” luôn nơm nớp lo sợ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các cầu thủ gần như dính chặt nhau ở nơi đóng quân, dặn vợ con hay người yêu không đi ra đường hoặc lánh mặt nơi khác, đồng thời tắt điện thoại để tránh bị hăm he, theo dõi để đề phòng mọi rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

