Lê Công Vinh: Nghịch lý nghiệt ngã của bóng đá

(TNO) Nghịch lý bóng đá đã xảy ra trên sân Mỹ Đình vào tối nay. Người chứa đựng ít niềm tin nhất về khả năng chiến thắng của đội nhà, rốt cuộc lại chính là người ghi bàn duy nhất cho tuyển Việt Nam: Lê Công Vinh.



[VIDEO]: CÔNG VINH GHI BÀN MỞ TỶ SỐ CHO TUYỂN VIỆT NAM

Xem quả ngoặt bóng của Trọng Hoàng rồi chuyền cho Công Vinh ghi bàn ở phút 25, thật sướng! Sướng vì tuyển Việt Nam đã dẫn bàn đội bóng trên mình 46 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và sướng còn vì nó đến quá bất ngờ, gần như chẳng ai ngờ tới.



Nói thật là tôi cũng giống Công Vinh, không mấy tin tưởng lắm vào ông Miura và binh lính của ông ấy. Bước vào sân Mỹ Đình, sắp xếp chỗ ngồi tử tế ở khu vực báo chí trên tầng 4 khán đài A, cầm danh sách đăng ký của hai đội và thầm nghĩ, Iraq ra trận với binh hùng tướng mạnh thế này thì Việt Nam…hòa là cực may, còn may vừa vừa là… thua ít bàn.



Nhưng những gì diễn ra suốt 45 phút đầu tiên quả là nằm ngoài mong đợi. Đường nét đâu ra đấy, chắc chắn, an toàn và khá tập trung. Thi thoảng vẫn xảy ra những sai số này nọ (chuyền sai địa chỉ, sút hỏng, phạm lỗi…) nhưng tựu chung lính tráng của ông Miura vẫn cực kỳ đáng khen. Các vị trí đá ổn, tự tin, tâm thế bình tĩnh, thi đấu áp sát, chẳng ngán gì “bố con” ông nào.



Trong một tập thế rất đáng khen ấy, Công Vinh đã lóe sáng rất đúng lúc, rất kịp thời với bàn thắng đẹp trên cả tuyệt vời.

Công Vinh (9) chính là thủ lĩnh thật sự của tuyển Việt Nam - Ảnh: Minh Tú Công Vinh (9) chính là thủ lĩnh thật sự của tuyển Việt Nam - Ảnh: Minh Tú Tôi đồ rằng, bản thân Vinh cũng không thế ngờ mình lại có thể ghi bàn ở trận đấu này. Sau cuộc họp báo ngày hôm qua, Vinh có gọi cho tôi chỉ để nhấn mạnh thêm một ý rất nhỏ (mà Vinh đã trả lời tôi ở họp báo) là, anh không mấy hy vọng vào cơ may chiến thắng của Việt Nam. “Dù bọn em sẽ chơi với tất cả trái tim và bầu nhiệt huyết của mình”.



Nhưng cuối cùng, Vinh đã ghi được bàn thắng có giá trị hơn “vàng”. Sau bàn thắng ấy, anh chạy hùng hục ra khỏi sân, thể hiện niềm vui sướng như “phát điên”. Ở phía xa xa, thầy của Vinh cũng sướng như phát điên. Ông nhảy cẫng như một đứa trẻ được quà, tà áo vest màu đen sẫm bay lên...



HLV Miura đã tạo ra bất ngờ cho người hâm mộ Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương HLV Miura đã tạo ra bất ngờ cho người hâm mộ Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương Nhưng câu nhận định thì rất già: “Trước trận Công Vinh có nói rằng chúng ta kiểu gì cũng thua Iraq, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là cách để đội trưởng đội tuyển giảm áp lực cho bản thân và đồng đội. Quả thật bàn thắng mở tỷ số ở giữa hiệp 1 có tác động tích cực, cả về mặt điểm số lẫn tinh thần cho thầy trò ông Miura.



Có bàn thắng đó, các cầu thủ của chúng ta có thêm tự tin để biết rằng mình có thể thi đấu ngang ngửa với một đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu châu lục. Nếu Mạc Hồng Quân có thể ghi thêm bàn thứ 2 thì đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cần phải nói rằng, hôm nay, trừ một vài pha xử lý lóng ngóng thì toàn đội đã chơi rất tốt”.



[VIDEO]: TRẬN VIỆT NAM 1-1 IRAQ

Lan Phương