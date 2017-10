Lê Công Vinh: ‘Việt Nam sẽ tận hiến để nếu thua vẫn ngẩng cao đầu’

(TNO) Thủ quân của đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh đã có cuộc trao đổi thẳng thắn vớiThanh Niên Online về cuộc chạm trán giữa tuyển quốc gia và Iraq vào 19 giờ tối mai 8.10.

Công Vinh tại buổi họp báo trước trận đấu với Iraq - Ảnh: Minh Tú Công Vinh tại buổi họp báo trước trận đấu với Iraq - Ảnh: Minh Tú

* Cách đây ít ngày, anh cũng đã phát biểu với giới truyền thông là Việt Nam không thể thẳng Iraq. Liệu quan điểm đó có thay đổi?



Lê Công Vinh: Vâng, đến giờ tôi vẫn bảo lưu ý kiến rằng, nếu mong Việt Nam vừa đá hay đá đẹp mà lại thắng Iraq là mong ước không tưởng. Không thể có chuyện đó.



Chúng ta chỉ có thể thắng Iraq nếu trình độ của chúng ta hơn họ. Nhưng vào thời điểm hiện tại, tầm của Việt Nam còn kém xa họ rất nhiều. Nên nhìn vào thực tế và chấp nhận điều đó. Vâng, nếu đá hay đá đẹp mà thắng Iraq thì hóa ra, Việt Nam đã hơn tầm đối thủ mất rồi ư?



* Có cơ may nào đó cho Việt Nam không, ví dụ như một trận hòa chẳng hạn?



Lê Công Vinh: Không biết mọi người đã xem lại trận đấu giữa Thái Lan và Iraq chưa? Có xem họ chơi bóng mới thấy họ mạnh thế nào. Điểm mạnh rất nhiều, điểm yếu chỉ có tí chút. Iraq chơi pressing toàn sân với tốc độ rất cao. Chỉ 10 phút thiếu may mắn mà họ để Thái Lan gỡ hòa. Hòa Iraq cũng khó đấy.



* Có nên trông chờ vào vận may không, vì bóng đá cũng như cuộc đời ấy?

Công Vinh (trái) trên sân tập chiều 6.10 - Ảnh: Minh Tú Công Vinh (trái) trên sân tập chiều 6.10 - Ảnh: Minh Tú Lê Công Vinh: Đẳng cấp kém xa họ. Thể hình cũng kém họ. Chất lượng nhân sự thì hơn ½ đội hình Iraq chơi ở châu Âu. Gần như giải vô địch Asian Cup lần nào, Iraq cũng đăng quang. Cửa hòa hay thắng Iraq của Việt Nam là cực thấp.



Chúng ta chỉ hơn họ đúng một điều, đó là lợi thế sân nhà. Chúng ta phải biết mình đang ở đâu. Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam cũng thua họ rất nhiều. Dĩ nhiên, không phải nhận định như thế để buông súng sớm. Đã ra sân là phải chơi tận hiến. Bất kể đối thủ mạnh cỡ nào. Tôi và các đồng đội sẽ phải thi đấu hết mình để có thể đạt kết quả tốt nhất có thể.



Và hết mình để dẫu có thua, vẫn rời sân với tư thế ngẩng cao đầu.



* Xin hỏi anh câu cuối, HLV Miura có “võ” gì để chống lại Iraq không, chí ít là cũng phải khác với trận gặp Đài Loan?



Lê Công Vinh: Có chứ. Đài Loan và Iraq là hai đối tượng rất khác nhau nên dĩ nhiên sẽ phải có những đối sách khác nhau. Nhưng chị biết rồi đấy, Iraq mạnh cỡ nào so với Đài Loan. Chúng ta chờ đợi bất ngờ xảy ra. Song cũng nên thực tế một chút. Đẳng cấp kém xa họ. Thể hình cũng kém họ. Chất lượng nhân sự thì hơn ½ đội hình Iraq chơi ở châu Âu. Gần như giải vô địch Asian Cup lần nào, Iraq cũng đăng quang. Cửa hòa hay thắng Iraq của Việt Nam là cực thấp.Chúng ta chỉ hơn họ đúng một điều, đó là lợi thế sân nhà. Chúng ta phải biết mình đang ở đâu. Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam cũng thua họ rất nhiều. Dĩ nhiên, không phải nhận định như thế để buông súng sớm. Đã ra sân là phải chơi tận hiến. Bất kể đối thủ mạnh cỡ nào. Tôi và các đồng đội sẽ phải thi đấu hết mình để có thể đạt kết quả tốt nhất có thể.Và hết mình để dẫu có thua, vẫn rời sân với tư thế ngẩng cao đầu.* Xin hỏi anh câu cuối, HLV Miura có “võ” gì để chống lại Iraq không, chí ít là cũng phải khác với trận gặp Đài Loan?Có chứ. Đài Loan và Iraq là hai đối tượng rất khác nhau nên dĩ nhiên sẽ phải có những đối sách khác nhau. Nhưng chị biết rồi đấy, Iraq mạnh cỡ nào so với Đài Loan. Chúng ta chờ đợi bất ngờ xảy ra. Song cũng nên thực tế một chút.

Nhật Duy - Đỗ Hải