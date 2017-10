Lê Huỳnh Đức - Sóng gió sông Hàn - Kỳ 2: Củng cố quyền lực

Thanh Niên Tin nhanh Thể thao xin giới thiệu với bạn đọc những điều ít được biết đến về cựu tuyển thủ quốc gia này qua hồ sơ nhiều kỳ: “Lê Huỳnh Đức – Sóng gió sông Hàn”

Năm 2008, đội bóng sông Hàn được chuyển giao cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBank) của bầu Hiển. Bóng đá Đà Nẵng bước sang một giai đoạn mới và Lê Huỳnh Đức trở thành một phần không thể tách rời với những biến động ở SHB Đà Nẵng.

Từ vai phụ thành kép chính

Ngày còn là đội trưởng của Đà Nẵng, Huỳnh Đức từng tâm sự anh không muốn đi theo con đường huấn luyện bởi nghiệp cầm quân quá nghiệt ngã. Thế nhưng, sau khi treo giày (cuối mùa giải 2006), Đức được cất nhắc vào vị trí HLV phó để học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh Phan Thanh Hùng. Giã từ đời quần đùi áo số, Huỳnh Đức tập tành cầm sa bàn huấn luyện nhưng chưa ai từng đánh giá cao năng lực cầm quân của Đức bởi anh chỉ giữ vai trò học việc. Ngay cả cái bằng HLV hạng C (thấp nhất trong hệ thống bằng cấp huấn luyện của FIFA), khi ấy Đức cũng chưa có dù anh đã tham gia lớp đào tạo HLV bằng C do AFC tổ chức lại Gia Lai hồi cuối năm 2006. Vậy mà sau khi bóng đá Đà Nẵng được chuyển giao, Đức từ vai phụ trở thành kép chính ở SHB Đà Nẵng khi bầu Hiển quyết định “trảm” HLV Phan Thanh Hùng.

Ngày 23.1.2008, SHB Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố quyết định thay đổi thành phần BHL. Theo đó, GĐKT Trần Vũ và HLV trưởng Phan Thanh Hùng cùng trợ lý Nguyễn Phương Trung bị cho nghỉ, chờ bố trí công tác khác. Thay thế trên băng huấn luyện sẽ là HLV trưởng Lê Huỳnh Đức và các trợ lý Trương Văn Lợi, Đào Quang Hùng. Biện giải cho quyết định thay tướng của mình, bầu Hiển cho rằng nguyên nhân chính là bởi chuỗi 3 trận thua liên tiếp từ đầu mùa của SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, khi bị báo giới chất vấn nguyên nhân dẫn đến 3 trận thua ấy thì bầu Hiển thừa nhận là do những vướng mắc, chậm trễ trong quá trình chuyển giao đội bóng. Mặc dù vậy, ông Hiển vẫn tuyên bố: “Là HLV chuyên nghiệp, thua 3 trận liên tiếp thì nên nghỉ đi!”.

Ở thời điểm đó, không chỉ các cầu thủ, BHL cũ, người hâm mộ mà ngay cả báo giới cũng rần rần phản ứng quyết định của bầu Hiển nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Đơn giản là bởi “lộ trình” đưa Huỳnh Đức lên làm HLV trưởng SHB Đà Nẵng đã được bầu Hiển “quy hoạch” ngay từ khi tiếp nhận đội bóng sông Hàn. Thế nên, cho dù GĐKT Trần Vũ có ngửa cổ than: “30 năm cống hiến cho bóng đá Đà Nẵng, giờ người ta đẩy tôi ra đường như thế này đây”, dù anh em Phúc “gà”, Hưng “vịt” (cháu ruột của HLV Phan Thanh Hùng) và không ít cầu thủ khóc tức khóc tưởi, Lê Huỳnh Đức vẫn trở thành HLV trưởng.

Nắm toàn quyền

Sau khi bóng đá Đà Nẵng được chuyển giao, về nguyên tắc, ông Bùi Xuân Hòa, Tổng GĐ Công ty CP thể thao SHB Đà Nẵng kiêm Chủ tịch CLB, là người có quyền hành cao nhất ở đội bóng sông Hàn. Thế nhưng trên thực tế, quyền sinh, quyền sát đều nằm cả trong tay Lê Huỳnh Đức. Không chỉ đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội một, Đức còn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng HLV CLB SHB Đà Nẵng, nghĩa là quản lý cả chục HLV, từ tuyến trẻ đến tuyến U.21, dù không ít người trong số đó có kinh nghiệm, bằng cấp gấp mấy lần Đức.

Bên cạnh quyền lực về chuyên môn, Lê Huỳnh Đức còn được bầu Hiển giao toàn quyền quyết định về chuyện giải quyết chế độ, khen thưởng, kỷ luật ở SHB Đà Nẵng. Nói cách khác, Đức đã được trao cả “cây gậy” lẫn “củ cà rốt” để thống lãnh quần hùng.

Ngay sau khi đảm nhiệm chiếc ghế HLV trưởng, việc đầu tiên Lê Huỳnh Đức làm là siết chặt kỷ luật. Xưa nay, đội bóng sông Hàn chưa bao giờ bị đánh giá thấp về chuyên môn nhưng thành tích vẫn cứ đì đẹt vì không quản được quân. Ở đội bóng này, không ít lần cầu thủ qua mặt HLV để làm việc trực tiếp với lãnh đạo. Là HLV trưởng, Lê Huỳnh Đức không cho phép tiền lệ ấy tiếp diễn. Tất cả mọi vấn đề đều phải được báo cáo trực tiếp và chờ quyết định của HLV trưởng. Thế nên, cầu thủ SHB Đà Nẵng sợ Đức một phép.

Đơn cử như chuyện sinh hoạt của các cầu thủ. Từ trước tới nay, dù vẫn luôn đề ra quy chế giờ giấc sinh hoạt nhưng các HLV ở Đà Nẵng chưa bao giờ quản được cầu thủ của mình. Thế nên đã dẫn đến tình trạng cầu thủ Đà Nẵng không ít lần dính vào các vụ bê bối ngoài sân cỏ, thậm chí có người còn bị đâm trọng thương. Đức thì khác! Anh cắt cử hẳn một thành viên trong BHL chỉ chuyên làm nhiệm vụ ngồi canh trước cửa đại bản doanh Tuyên Sơn để điểm danh. Cầu thủ nào không tuân thủ giờ giấc, ngay lập tức hôm sau bị Đức gọi lên “uống nước trà” với tang chứng, vật chứng đầy đủ. Vậy là hết đường chối cãi. Lê Huỳnh Đức còn có nhiều biện pháp khác để tái thiết SHB Đà Nẵng trở thành đội bóng có nền nếp, quy củ thay vì bát nháo như trước.

Những thay đổi dưới thời Huỳnh Đức đã góp phần tạo nên diện mạo mới, sức mạnh mới cho đội bóng sông Hàn. Ở đây, các cầu thủ không còn là ngôi sao mà Lê Huỳnh Đức chính là ngôi sao số 1, ngôi sao duy nhất!

Kỳ 3: Bàn tay sắt