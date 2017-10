Lee Nguyễn không dại quay lại V-League

(TNO) Thông tin Lee Nguyễn quay trở lại V-League 2015 khi hạn đăng ký cầu thủ tham dự giải đã chốt lại hôm 23.12.2014, khiến nhiều người không hiểu rõ thực hư.

Lee Nguyễn (phải) thi đấu rất ấn tượng trong màu áo New England Revolution - Ảnh: AFP

Mùa giải 2014, Lee Nguyễn chơi xuất sắc trong màu áo của CLB New England Revolution với 18 bàn ghi được, góp công lớn giúp CLB của anh về nhì tại giải MLS (Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ).

Phong độ ấn tượng của Lee Nguyễn đã chinh phục HLV Jurgen Klinsmann nên ông gọi anh vào đội tuyển Mỹ thi đấu các trận giao hữu. Với những gì đã thể hiện, Lee Nguyễn cũng vừa được New England Revolution tái ký hợp đồng.

Mức lương của Lee Nguyễn trong mùa giải 2014 là 200.000 USD, nhưng với sự xuất sắc ở mùa 2014, trong lần tái ký này, thu nhập của cầu thủ Việt kiều này tăng lên rất nhiều. Ngoài ra Lee Nguyễn còn nhận được những khoản tiền thưởng lớn theo thành tích của CLB.

Vì vậy, để bỏ MLS về với V-League, Lee Nguyễn phải nhận được số tiền lớn hơn nhiều khi anh thi đấu cho New England Revolution. Chắc chắn số tiền này không thể dưới 500.000 USD cho một mùa giải. Ngoài ra, CLB muốn sở hữu Lee Nguyễn cũng phải chi số tiền chuyển nhượng không nhỏ cho CLB sở hữu Lee Nguyễn là New England Revolution, bởi Lee Nguyễn là một trong những cầu thủ được săn đón ở MLS, nên khi đã có chữ ký cầu thủ này, New England Revolution không thể bán với giá bèo.



Bầu Đức là người đưa Lee Nguyễn về Việt Nam thi đấu - Ảnh: Bạch Dương

Năm 2009, sở dĩ bầu Đức có được Lee Nguyễn vì lúc đó cầu thủ này chỉ vừa nổi lên ở giải sinh viên, nên anh về quê nhà thi đấu với giá chỉ 10.000 USD/tháng.

Trong tình cảnh các CLB V-League đều thắt lưng buộc bụng, thì việc có CLB nào đó sẵn sàng bỏ ra khoảng tiền hơn 15 tỉ đồng để có Lee Nguyễn trong một mùa bóng là điều không tưởng. Nên nhớ rằng, Bình Dương là đội đình đám nhất ở thị trưởng chuyển nhượng 2015 đang giữ kỷ lục với phi vụ Lê Công Vinh chỉ với giá 2 tỉ đồng/mùa.

Ngoài chuyện tiền bạc, Lee Nguyễn cũng đang muốn có suất đá chính ở đội tuyển Mỹ, nên anh sẽ không mạo hiểm bỏ giải MLS để về đá V-League, nơi mà HLV đội tuyển Mỹ Klinsmann không thể xem anh thi đấu.

Ngoài ra, những bài học ở V-League khi anh bị cô lập, đồng đội không chuyền bóng... sẽ khiến anh cảm thấy “hãi” mỗi khi nhớ lại. Vì thế, khó có chuyện Lee Nguyễn sẽ quay trở lại giải đấu mà anh phải chạy “tháo thân” cách đây chưa lâu.

Khánh Châu

