Lịch thi đấu, lịch phát sóng V-League hôm nay 23.8: Con đường chông gai của Khánh Hòa

Mạch 2 trận thắng liên tục của Khánh Hòa bị đứt ở vòng đấu trước sau trận thua tơi tả 1-4 trước Sông Lam Nghệ An ngay tại sân nhà 19 Tháng 8 (Nha Trang) khiến cơ hội trụ hạng của đội bóng phố biển ngày càng mờ mịt. Với 3 điểm ít hơn so với nhóm xếp trên, Khánh Hòa giờ trở thành "kèo dưới" khi đối đầu với bất cứ câu lạc bộ nào tại V-League và ở trận đấu chiều nay tại Quảng Nam cũng vậy, họ bị đánh giá thấp hơn không chỉ vì con số 8 điểm ít hơn so với đội chủ nhà.

Con đường trụ hạng của Khánh Hòa trở nên chông chênh hơn bởi lịch thi đấu đã khiến họ phải rơi vào cuộc chiến trụ hạng với những đối thủ cũng gặp khó như mình. Sau trận gặp Quảng Nam, Khánh Hòa đụng phải 4 đội trong nhóm trụ hạng ở 4 vòng đấu cuối lần lượt là Hải Phòng, Nam Định, Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai. Vậy nên trận đấu chiều nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội bóng của thành phố Nha Trang xinh đẹp.

Quảng Nam bất bại tại sân nhà khi tiếp Khánh Hòa, nhưng Khánh Hòa có xu hướng chơi hay hơn khi thi đấu xa nhà.