Lịch thi đấu, lịch phát sóng V-League hôm nay 24.8: Xôn xao nhóm chót bảng

Sau chuỗi trận 10 trận bất bại đầy hiên ngang, Thanh Hóa bỗng tụt dốt thê thảm với chuỗi 6 trận không nếm mùi chiến thắng mà trong đó họ thua hết 5 trận. Đáng buồn là trong chuỗi 5 trận thua đó, đội bóng dưới tay HLV Vũ Quang Bảo trận nào cũng để lọt lưới ít nhất 3 bàn khiến vị trí của họ hiện nay là đứng thứ 3... từ dưới lên. Suất rớt hạng đang cận kề, đội bóng xứ Thanh trăm mối lo lại phải đụng Sài Gòn trên sân đối phương trong hoàn cảnh đội chủ nhà cũng vướng vào cơn lốc rớt hạng với chỉ 1 điểm nhiều hơn. Năm ngoái, Thanh Hóa từng thắng Sài Gòn 1-0 tại sân Thống Nhất và người hâm mộ xứ Thanh hy vọng đội bóng của họ tái lập thành tích này để tránh càng xa càng tốt nhóm cuối bảng. Nên nhớ, Sài Gòn chơi không tốt tại Thống Nhất, họ đã thua 3/4 trận gần đây và khi bị dồn vào đường cùng, đội bóng này sẽ gây nguy hiểm cho bất kỳ đối thủ nào.

Ở trận đấu sớm, Hải Phòng và Viettel cũng rơi vào cuộc cạnh tranh khốc liệt những chiếc vé trụ hạng. Từ kỳ vọng top 3, Viettel giờ phải vất vả ở nhóm gần cuối bảng với chỉ 1 điểm nhiều hơn đội chủ nhà Hải Phòng. Dự kiến đây cũng là trận đấu rất quyết liệt tại chảo lửa Lạch Tray.

Than Quảng Ninh gần như an toàn nên họ cũng sẽ không quyết liệt thắng Bình Dương bằng mọi cách, đó là lý do để đội bóng đất Thủ hy vọng vào một trận có điểm tại Quảng Ninh để nhẹ người hơn ở giai đoạn cuối mùa bóng.