Lịch thi đấu, lịch phát sóng V.League hôm nay 16.7: Top 3 cho đội bóng xứ Nghệ

Số phận của hai đội ra sân chiều nay ở vòng đấu trước là ngang nhau. Cả hai cùng bại trận khi thi đấu xa nhà và hai trận thua đó khiến cả Sông Lam Nghệ An lẫn Sài Gòn bị bỏ lại khá xa. Nếu như đội bóng ở sông Lam mùa này chỉ thua những ông lớn như Hà Nội FC, TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa thì Sài Gòn hay bị đả bại bởi những đội bóng ít ghê gớm hơn như Quảng Nam hay Than Quảng Ninh. Vì vậy với lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn vào chiều nay và nhiều khả năng sẽ có trận thắng đẹp trước đối thủ đến từ Sài Gòn. Tuy nhiên, vẫn phải coi chừng sự nguy hiếm của hàng công đội khách bởi một khi họ đã thua liên tục 5 trận trên sân khách gần đây nhất, đội bóng này dễ trở thành "con thú" bị thương cực kỳ lợi hại.

Thành tích đối đầu giữa hai đội quá rõ, yếu tố sân nhà thường quyết định chiến thắng, đó là chưa kể Sông Lam Nghệ An bất bại tại Vinh trong suốt mùa bóng này, một thành tích ngược hẳn với Sài Gòn, thua đến 6/7 trận xa nhà.

Bảng xếp hạng V.League sau vòng 15: