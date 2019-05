Lịch thi đấu, lịch phát sóng V.League hôm nay 25.5: TP Hồ Chí Minh và trọng tài

Lượt đấu hôm qua đã diễn ra các kết quả bất ngờ. Hà Nội FC bại trận 0-2 trên sân Nam Định, Sài Gòn thua 1-2 trên sân Thanh Hóa và Viettel đã thắng Hải Phòng 2-0.

Những kết quả trên đã khiến cho TP Hồ Chí Minh, đội bóng ra sân hôm nay thênh thang cơ hội nới rộng khoảng cách với các đội bám đuổi. Tuy nhiên trước một Sông Lam Nghệ An có thực lực, không dễ cho đội bóng chủ sân Thống Nhất có thể tìm được chiến thắng dễ dàng. Nhưng dù thế nào, TP Hồ Chí Minh vẫn có thể giữ được ngôi đầu bảng của mình sau lượt đấu 11.

Cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai cũng rất hấp dẫn bởi đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang có phong độ không tốt trong khi các vị khách đến từ Pleiku đang tìm lại được chính mình sau khi Văn Thanh trở lại trong đội hình chính thức.

Trận đấu còn lại ở vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa "những kẻ khốn khổ", hai CLB đang xếp cuối bảng xếp hạng. Đây là cơ hội để Khánh Hòa tận dụng ưu thế sân nhà kiếm 3 điểm trước Quảng Nam đang chật vật và mới thay tướng giữa mùa giải.

Sân nhà không đem lại điềm may cho TP Hồ Chí Minh khi họ chưa từng thắng Sông Lam Nghệ An kể từ khi đội bóng được thành lập đến nay. Lực lượng cổ động viên Nghệ An tại TP.HCM rất đông khiến Thống Nhất chưa bao giờ là ưu thế cho đội chủ sân, điều này sẽ làm cho trận đấu khó đoán, gay cấn và quyết liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên với vị thế của "minh chủ võ lâm", TP Hồ Chí Minh quyết không bỏ lỡ cơ hội để lần đầu tiên nếm mùi chiến thắng trên sân nhà trước các vị khách đến từ Nghệ An.

Kim Chao