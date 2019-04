Lo cho HLV Park Hang-seo

Triệu tập hơn 50 cầu thủ cho đội tuyển VN và U.23 Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết sau khi vòng 12 V-League kết thúc vào ngày 31.5, đội tuyển bóng đá VN và đội U.23 VN cùng lúc tập trung với hơn 50 cầu thủ tại Hà Nội ngày 1.6. Đội tuyển VN do HLV Park Hang-seo dẫn dắt sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 2.6 để thi đấu 2 trận King’s Cup vào lúc 16 giờ 30 ngày 5.6 gặp đội tuyển Curacao. Sau đó, tuyển VN sẽ hoặc tranh vô địch hoặc tranh hạng ba vào ngày 8.6. Ngày 9.6 đội sẽ về nước và trả cầu thủ lại cho các CLB tiếp tục V-League. Đội U.23 VN trong thời gian này sẽ tập tại Hà Nội do trợ lý HLV Lee Young-jin phụ trách và dự kiến ngày 6 hoặc 8.6 sẽ thi đấu với U.23 Myanmar do tân HLV trưởng người Montenergo Miodrag Radulovic dẫn dắt nhằm chuẩn bị cho SEA Games và vòng chung kết U.23 châu Á. T.K