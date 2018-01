Lộ diện các gương mặt dự VCK U.19 Quốc gia 2018

Ở lượt trận thứ 4 vòng loại diễn ra chiều qua các đội mạnh trong bảng đã tăng tốc tạo cách biệt xa so với phần còn lại khiến cho các chiếc vé dự vòng chung kết ít nhiều lộ diện. Ở bảng A Hà Nội tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối ở bảng này khi quật ngã Công an Nhân dân 2-0 để có 12 điểm xem như đã chắc chắn có mặt tại Huế. Chỉ có phép lạ mới kéo chân được thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Hà Nội không chỉ đều về con người mà còn sắc sảo về lối đá nhờ có sự đầu tư bài bản. Nói cách khác họ không chỉ quá mạnh so với phần còn lại mà còn là ứng viên sáng giá cho cả vòng chung kết.

Trong khi đó, Viettel sau trận thua muối mặt trước Hà Nội đã kịp lấy lại tinh thần để thắng PVF 2-0 xem như dập tắt cơ hội đến Huế của thầy trò Hữu Đang. 2 bàn thắng của Viettel do Trần Danh Trung và Trương Tiến Anh ghi. Với kết quả này Viettel bám theo Hà Nội với hy vọng có suất thứ 2 đi vòng chung kết. Trận còn lại Nam Định hòa Quảng Ninh 2-2.



Tại bảng B, Sông Lam Nghệ An thắng Hà Tĩnh 1-0 do Nguyễn Văn Việt ghi ở phút thứ 3 để có chiến thắng thứ 3 liên tiếp xem như cũng cầm chắc vé đi Huế, Đội Thanh Hóa đã thi đấu đầy nỗ lực vượt thắng Quảng Nam 6-0 làm vơi đi hy vọng của đội bóng xứ Quảng và ghi tên mình vào suất thứ 2 hy vọng giành quyền đến cố đô.

Ở bảng C, HAGL bất ngờ thua TP.HCM 1-2 và đành nhường chiếc vé đầu bảng cho đội bóng TP.HCM. Tuy nhiên bảng này vẫn còn gay go vì chưa đội nào giữa TP.HCM, HAGL và Đak Lak cho thấy ưu thế rõ rệt. Khánh Hòa dù thắng Bình Định 3-1 cũng chưa thể bật lên...

Tại bảng D, Đồng Tháp quá mạnh khi thắng tiếp trận thứ tư trước Tây Ninh 4-0 dẫn đầu tuyệt đối. Còn Becamex Bình Dương thắng Cần Thơ 3-0 tiếp tục nuôi hy vọng, trong khi Long An thua Đồng Nai 0-2.

Đăng Khoa