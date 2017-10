Lo nhất là tiền vệ trung tâm

* Đến giờ, ông đã xác định được bộ khung của tuyển U.23 VN chưa?

- Đội chỉ mới tập được gần 10 buổi sáng chiều và chúng tôi cũng cho chia nhỏ đội hình ra để thử nghiệm các vị trí. Nhìn chung chất lượng của các tuyển thủ U.23 lần này ngang nhau nên cần phải có thêm thời gian cũng như 2 trận đấu với Campuchia sắp tới mới có thể nhận dạng phần nào bộ khung. Hơn nữa, chúng tôi phải chờ các cầu thủ SLNA hoàn thành xong vòng bảng U.21 Báo Thanh Niên vào ngày 14.9 này, tập trung đủ mới bổ khuyết vào đội hình để tìm ra những vị trí tốt nhất.

* Có điều gì hiện nay ông còn lo lắng?

- Nếu so với đội U.23 dự SEA Games năm rồi, tôi chỉ lo nhất vị trí tiền vệ trung tâm. Cấu trúc chiến thuật của đội tuyển và của U.23 đều do HLV Calisto xây dựng trên nền tảng 4-5-1, nghĩa là phải có 3 tiền vệ trung tâm thật tốt làm bệ phóng cho lối chơi. Ở SEA Games năm rồi nhờ có Quý Sửu, Trọng Hoàng, Phan Thanh Hưng, Công Minh đều rất tốt, nên lối đá của đội U.23 luôn tạo được sức bật. Còn hiện nay trong tay tôi chưa ai có thể tạo an tâm. Người cũ như Thái Dương vẫn cần tăng cường thêm sức mạnh. Các vị trí mới chỉ có Bùi Văn Hiếu tương đối tốt, còn Công Huy phải thử nghiệm thêm. Trong khi chờ Hoàng Văn Bình và Quang Tình lên tuyển, tôi đã thử Văn Khải, Ngọc Điểu vào đá tiền vệ trung tâm, nhưng cũng đang còn cân nhắc. Tôi chỉ hy vọng nếu có thêm Thanh Hưng của Đà Nẵng thì bộ khung sẽ tốt hơn.

Hôm nay tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL và LĐBĐ VN (VFF) và Công ty truyền thông bóng đá VN (VFM) sẽ chủ trì cuộc họp báo về Cúp bóng đá quốc tế 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là giải đấu sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 20 đến 24.9 với đội tuyển VN tham dự cùng tuyển CHDCND Triều Tiên, U.23 Kuwait và U.23 Úc và sau đó cúp diễn ra tại sân Thống Nhất (TP.HCM) từ 28.9 đến 2.10 với đội tuyển U.23 VN và U.23 Iran, Singapore, Malaysia. * Được biết HLV Calisto sẽ có mặt cùng U.23 trong 2 ngày hôm nay và ngày mai. Ông sẽ đề đạt gì với HLV trưởng?

- HLV Calisto sẽ là người có quyền cao nhất về chuyên môn, sẽ chọn ra danh sách 20 cầu thủ thi đấu Cúp Thăng Long tại TP.HCM, sau đó là chuyến đi tập huấn tại Ấn Độ và tham dự Asiad. Tôi và các thành viên BHL như Văn Sỹ, Văn Phụng, Thanh Phương sẽ tư vấn giúp ông tình hình các tuyển thủ U.23 từ thể lực, lối đá, tâm lý đến các vấn đề khác mà ông quan tâm. Ngoài ra, có thể tôi sẽ đề nghị ông bổ sung một vài cầu thủ khác khi đội trở ra Hà Nội tập trung sau Cúp Thăng Long. Vị trí đó chủ yếu là tiền vệ phòng ngự trung tâm có thể từ 1-2 người mà hiện tôi đang theo dõi qua vòng loại cũng như vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên.

Quang Tuyến

(thực hiện)