'Lộ trình của Than Quảng Ninh là hướng đến ngôi vô địch V-League'

Cầu thủ Than Quảng Ninh hụt iPhone 6s Trước trận Than Quảng Ninh gặp HAGL chiều 6.3 trên sân Pleiku, hội CĐV Than Quảng Ninh đã treo thưởng cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên vào lưới đối phương là một chiếc iPhone 6s. Tuy nhiên, tỷ số chung cuộc là 0-0, hội CĐV Than Quảng Ninh đã quyết định trao chiếc điện thoại cho một thành viên hội CĐV theo hình thức bốc thăm. Hình thức tặng iPhone cho cầu thủ đá xuất sắc trên sân đã trở thành bản sắc của Than Quảng Ninh, mùa giải 2014 và 2015, nhiều lần các cầu thủ đội bóng này đã được hội CĐV và nhiều mạnh thường quân tặng quà ngay khi trận đấu vừa kết thúc.