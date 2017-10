Lo "vỡ sân", sân Vinh bán vé hạn chế

* Công Vinh vẫn không ra sân

(TNO) Phải đến chủ nhật (28.4) trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) - V.Ninh Bình mới diễn ra, nhưng mấy ngày qua không khí bóng đá đang hừng hực tại xứ Nghệ.

>> Sân Vinh nhỏ bé trước nhu cầu quá lớn của khán giả!

>> Sân Vinh suýt tái diễn "thảm họa Hillsborough

>> Ban tổ chức sân Vinh chỉ bị cảnh cáo



Khán giả xếp "rồng rắn" để chờ mua vé tại sân Vinh - Ảnh: Lê Giáp

Từ giữa tuần nay các cổ động viên (CĐV) xứ Nghệ liên tục cập nhật thông tin của ban tổ chức (BTC) sân Vinh về việc bán vé trận SLNA - V.Ninh Bình. Vào ngày 25.4, đã có thông tin cho rằng, sáng ngày 26.4, vé sẽ được bán.

Công Vinh vẫn không ra sân Sau hai lần phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn (từ trước trận đấu với ĐTLA ở lượt 6), chiều 27.4, một mình Công Vinh mới từ TP Hồ Chí Minh quay trở về Vinh và suốt một tuần qua không thể tập luyện cùng đồng đội. Sức khỏe không tốt nên anh sẽ tiếp tục làm khán giả trong trận đấu chiều mai.

Chính vì thế, từ sáng sớm hôm nay, đã có hàng nghìn CĐV xứ Nghệ tập trung về sân Vinh để hi vọng được sở hữu tấm vé vào sân.

Tuy nhiên, ngay vào thời điểm dòng người mỗi lúc một đông, lũ lượt kéo trực chỉ sân Vinh, "đùng một cái" BTC sân Vinh ra thông báo sẽ hoãn bán vé và cho biết phải đến chiều 27.4, vé của trận đấu nói trên mới được chính thức bán ra.

Cũng theo thông tin từ BTC sân Vinh, chỉ có khoảng 13.000 vé được bán ra ở trận SLNA tiếp V.Ninh Bình.

Giám đốc điều hành CLB SLNA Hồ Văn Chiêm cho biết: “Số lượng vé sẽ được in đủ cho sức chứa của sân chứ không phát hành thêm. Ngoài ra lực lượng an ninh, bảo vệ, công an sẽ được huy động tối đa để bảo vệ trận đấu an toàn”.

Sở dĩ lại có điều này bởi các nhà tổ chức lo ngại tình trạng vỡ sân nên không bán hết 18.000 vé như sức chứa của sân. Đặc biệt, khán đài C, D, BTC sân Vinh sẽ không mở cửa tự do nữa mà các khán giả muốn vào sân đành phải mua vé với giá 10 ngàn đồng/vé.



Quang cảnh hỗn loạn ở sân Vinh cách đây 2 tuần - Ảnh: Minh Tú

Ở vòng đấu thứ 5 (cách đây 2 tuần), sân Vinh suýt "vỡ" do số lượng vé phát hành ít, khán đài D lại mở cửa tự do cho học sinh, sinh viên nên đã dẫn đến tình trạng khán giả tập trung đông để phá cửa vào sân. Ngoài ra, do an ninh quá lỏng lẻo đã dẫn đến một cảnh tượng hỗn loạn trước khi trận đấu giữa SLNA và XMXT.Sài Gòn diễn ra.

Lĩnh Nam