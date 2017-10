Loại bỏ cầu thủ bán độ khỏi đời sống bóng đá

VFF “soi” chặt 2 vòng đấu cuối Trong công văn khẩn do Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ký ngày 1.8, VFF đã yêu cầu các CLB ở hai lượt cuối của mùa giải 2014 phải phối hợp chặt chẽ, toàn diện với BTC giải, tuyệt đối không có những hành vi xin điểm, nhường điểm, dàn xếp tỷ số dưới mọi hình thức. Các CLB phải tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cầu thủ; tuyên truyền, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thể thao cao thượng, hành vi fairplay. Các CLB phải tuyệt đối chống nạn bạo lực sân cỏ, cá độ bóng đá, dàn xếp tỷ số. VFF đề nghị các CLB phải báo cáo ngay cho VFF, VPF khi phát hiện những vấn đề tiêu cực. Ngoài ra, VFF cũng đề nghị Công ty VPF kiểm soát chặt chẽ quá trình thực thi nhiệm vụ của giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, trọng tài; đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện công tác chuẩn bị trận đấu, không để xảy ra tình trạng lỏng lẻo về an ninh và mất an toàn của sân bóng. Lan Phương