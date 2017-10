Loay hoay tìm tướng cho bóng đá nữ

Chính vì vậy, ngày tập trung đội tuyển VN để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá châu Á 2010 đã phải dời từ 5 đến 10.4.

Giải pháp tình thế

Một mặt vẫn mòn mỏi chờ đợi theo kiểu “biết đâu thầy Phát lại vẫn sang VN”, một mặt VFF vẫn phải nhờ đến Hội đồng HLV lập danh sách những ứng viên. Nói là danh sách nhưng kỳ thật, những người làm bóng đá nữ tại VN đâu có nhiều, quanh đi quẩn lại cũng vẫn là một vài cái tên quen thuộc.

Thoạt tiên, nhân vật sáng giá nhất được nhắc tới là HLV Mai Đức Chung, nhưng ông Chung đang bận dẫn dắt Bình Dương nên không thể gánh vác nhiệm vụ. Kế đến HLV Trần Ngọc Thái Tuấn - người cũng đã nhiều năm dẫn dắt đội tuyển nữ, cũng được VFF thuyết phục nhưng ông Tuấn nói: “Bóng đá An Giang vừa có biến động rất lớn. CLB hạng nhất An Giang không còn nhà tài trợ nữa nên tôi được điều về Trung tâm Bóng đá An Giang với nhiệm vụ thành lập lại CLB bóng đá An Giang như một doanh nghiệp có cổ phần, hoạt động độc lập theo đúng quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Công việc rất bề bộn nên tôi không thể nhận lời VFF”.

Một ứng viên khác là HLV Nguyễn Tấn Lợi, người đã đưa CLB TP.HCM lên chức vô địch lượt đi giải vô địch bóng đá nữ quốc gia, song: “Sau khi kết thúc vai trò trợ lý HLV Mai Đức Chung ở SEA Games 23 năm 2005, tôi đã xin rời khỏi đội tuyển. Đợt này, tôi cũng khó nhận lời vì hoàn cảnh gia đình”. Còn cách đây ít hôm, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã tuyên bố với báo chí, nếu không tìm được ai trám chỗ ông Trần Vân Phát thì sẽ sử dụng BHL nội, mà cụ thể là đôn trợ lý số 1 là ông Vũ Bá Đông lên nắm quyền. Rất có thể do giải vô địch châu Á là quá sức của VN nên VFF không coi trọng như SEA Games và tạm thời, ông Đông sẽ lên dẫn dắt đội tuyển.

Miện ở lại, Kim Chi phân vân

Ngay sau khi lượt đi giải vô địch bóng đá nữ VN kết thúc cách đây ít ngày, các nhà tuyển trạch VFF đã sàng lọc ra những cầu thủ có phong độ tốt nhất để chọn lựa vào đội tuyển. Danh sách sẽ được công bố dự kiến vào hôm nay hoặc ngày mai. So với SEA Games 25, nhân sự sẽ có nhiều thay đổi. Một vài cầu thủ trẻ sẽ được bổ sung và một vài cựu binh đã chính thức chia tay đội như Văn Thị Thanh, Mai Lan. Chiều qua, đội trưởng đội Hà Nội Tràng An 1 và đội tuyển nữ VN, hậu vệ Đào Thị Miện (người duy nhất của đội tuyển nữ được trao Huân chương Lao động hạng ba sau SEA Games 25) cho biết: “Sau khi cùng đồng đội đoạt HCV SEA Games, tôi đã từng có ý định rút lui nhưng giờ tôi đã suy nghĩ lại. Tôi muốn cống hiến cho CLB cho đến hết Đại hội TDTT toàn quốc và chơi cho tuyển VN tại giải châu Á và ASIAD vào cuối năm nay rồi mới giải nghệ. Tôi muốn kèm cặp cho hai hậu vệ trẻ của đội, giúp họ trở nên cứng cáp hơn”.

Chơi xuất sắc và góp công rất lớn cho chức vô địch lượt đi giải bóng đá nữ quốc gia của TP.HCM, tiền đạo Kim Chi thổ lộ: “Tôi cũng đã từng có ý định chia tay đội tuyển sau SEA Games. Nhưng vừa qua, bác Nguyễn Trọng Giáp - Phó phòng Các đội tuyển quốc gia đã gọi điện thuyết phục tôi ở lại vì thấy phong độ của tôi vẫn tốt. Nhưng tôi biết thể lực của mình đã giảm sút nhiều, không biết có đảm bảo được ở những giải lớn sắp tới không? Mẹ tôi lại vừa nhập viện cách đây hai ngày. Tôi đang rất phân vân và cần thêm vài ngày suy nghĩ”.

Lan Phương