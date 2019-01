Lối đá của Việt Nam sẽ không bị “tàn phá” tại Asian Cup

Hôm qua, ngày thứ hai trên đất UAE - nơi diễn ra giải đấu, ông Park một lần nữa nhấn mạnh: “Chúng ta ra quân ngày 8.1 đá với đội bóng rất mạnh là Iraq. Trước khi tìm cách ghi bàn, VN cần giữ sạch lưới. Do đó, phải phòng ngự có chiều sâu từ ngay khu vực giữa sân. Kết thúc một đợt phản công, chúng ta cần rút nhanh về phần sân nhà, thật khẩn trương chuyển đổi sang lối đá phòng ngự và ngược lại. Cũng cần chuyển đổi thật nhanh từ lối đá phòng ngự sang phản công. Cách chuyển đổi này đòi hỏi sự phối hợp linh hoạt và ăn ý của cả đội. Iraq là đội bóng có kỹ thuật, trình độ cao và nền tảng thể lực rất tốt. Cần tạo ra được sự nhuần nhuyễn để tại Asian Cup lối đá của VN không bị tàn phá”.

HLV Đoàn Minh Xương nhận định: “Chiến thuật phòng ngự phản công của ông Park là rất hợp lý. Nếu VN cứ đá “lê thê” sẽ bị đối phương tổ chức vây ráp triệt để và cướp bóng ngay. Tốc độ và sự linh hoạt, uyển chuyển là những điểm mạnh của VN đã đem lại hiệu quả rất cao tại AFF Cup và tôi cho rằng nếu chúng ta đạt được trạng thái cân bằng về tâm lý thì những điểm mạnh nói trên vẫn có cơ hội phát huy. Trận đầu tiên rất quan trọng với cả VN và Iraq mà rất có thể sẽ hòa 1-1. Hàng phòng ngự sẽ gồm Ngọc Hải, Duy Mạnh và Thành Chung. Tiến Dũng ít có cơ hội vì so về chiều cao Dũng không bằng Chung, mà trước một đối thủ có lợi thế về thể hình, VN cần một người có sức vóc. Tôi cho rằng cả trận gặp Iraq và Iran, ông Park sẽ sử dụng Hùng Dũng và Huy Hùng - cặp tiền vệ có khả năng đánh chặn tốt và khả năng dứt điểm từ xa cũng không hề tồi”.

Trong các buổi tập gần đây, ông Park vẫn tiếp tục thử nghiệm vị trí trung phong. Theo ông Đoàn Minh Xương, có khả năng ông Park sẽ sử dụng Tiến Linh ngay từ đầu trận với Iraq, Iran rồi sau đó thay bằng Công Phượng vào 20 phút cuối để Phượng quấy đảo. “Văn Đức, Quang Hải cũng có thể sẽ đá không hết trận vì ông Park dành những “át chủ bài” này cho mục tiêu thắng Yemen ở trận cuối cùng của vòng bảng”.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định việc gặp Iraq đầu tiên lại là một thuận lợi lớn về tinh thần cho VN. Anh phân tích: “Trong những lần đối đầu ở quá khứ, tuy VN chưa từng đánh bại Iraq nhưng lối chơi không quá yếu kém so với họ. Thậm chí ở Asian Cup 2017, VN đã nhập cuộc rất hứng khởi và lối đá rất có nét nhưng lại không tận dụng được cơ hội ghi bàn trước khi để thủng lưới 2 bàn. Năm 2015, tại vòng loại World Cup 2018, VN ghi bàn trước do công của Công Vinh và để đội bạn gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền ở giây bù giờ cuối cùng. Đội tuyển VN ở thời điểm này đang đạt phong độ rất ổn định cả về tâm lý lẫn lối chơi. Điều đáng nói là sự ổn định đó duy trì suốt 1 năm qua. Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào các cầu thủ. Hơn nữa, lực lượng Iran bị sứt mẻ nhiều vì các lý do khác nhau. VN hoàn toàn có cửa hòa với tỷ số 1-1”.

Các lưu ý cho cổ động viên VN tại Asian Cup Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên VN sang cổ vũ cho đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup 2019, diễn ra từ 5.1 - 1.2 tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), chiều 5.1, Đại sứ quán VN tại UAE đã có một số lưu ý. Cần ứng xử và cổ vũ văn minh lịch sự, kiềm chế và tránh những hành vi quá khích/kích động để phòng ngừa xung đột với cổ động viên các nước. Nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán của UAE (ăn mặc lịch sự, kín đáo; không sử dụng rượu bia nơi công cộng, không ra đường khi đã uống rượu bia; chỉ hút thuốc lá ở khu vực cho phép...). Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, công dân VN có thể liên hệ đường dây nóng của đại sứ quán: +971.501. 299.789. Ngoài ra, có thể liên hệ tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84; số điện thoại khẩn cấp tại UAE (cảnh sát, cứu thương): 999. Vũ Hân

Cựu thủ quân tuyển Iraq đánh giá cao tuyển VN Trả lời phỏng vấn trên trang web chính thức của LĐBĐ châu Á (AFC) mới đây, cựu thủ quân tuyển Iraq Abbas Obaid cho rằng: “Tuyển Iraq đang có sự chuẩn bị rất tốt cho Asian Cup. Nhưng các đối thủ trong bảng như Iran và VN rất mạnh. Iran thì không cần nói nhiều, họ là đội bóng mạnh nhất châu Á hiện nay. Tôi cũng đã xem VN thi đấu tại giải U.23 châu Á và ASIAD. Họ thực sự gây ấn tượng và đủ sức gây khó cho bất cứ đối thủ nào. Vì vậy, đội nào muốn giành quyền đi tiếp ở bảng này sẽ gặp không ít khó khăn”. Cũng theo ông Obaid, tuyển Iraq hiện do HLV Srecko Katanec dẫn dắt chỉ trong thời gian ngắn, nhưng đang có nhiều cải thiện, có thể tiến xa ở Asian Cup. Nhưng thành bại tùy thuộc nhiều vào trận ra quân gặp VN ngày 8.1 tới. Giang Lao

