Lỗi không của riêng ai

Nhưng thực chất, những hành động bạo lực đó không chỉ là phần lỗi của những người trực tiếp đá bóng…

Hễ đụng chuyện là giở... nắm đấm

Khi các cầu thủ liên tục vào bóng theo kiểu triệt hạ lẫn nhau trên sân, chắc chắn phần lỗi đầu tiên phải thuộc về họ, thuộc về ý thức của từng người.

Có rất nhiều những pha va chạm ác ý diễn ra giữa những người đã và đang là tuyển thủ quốc gia, hoặc từng là đồng đội của nhau trước đây. Điển hình như vụ thủ môn Thế Anh của B.Bình Dương và tiền vệ Tấn Tài của K.Khánh Hòa lao vào nhau dù cả hai từng có nhiều năm đứng cạnh nhau ở đội ĐTQG và cả đội U.23 quốc gia.

Nói chung, giới cầu thủ ở ngoài đời có thể chẳng hề có hiềm khích gì với nhau, thậm chí có thể từng ngồi chung bàn với nhau, nhưng lúc nóng đầu trên sân cỏ là họ lại sẵn sàng triệt đối thủ bằng những hành động bạo lực nhất.

“Con” hư mà “mẹ” cũng hư Cầu thủ sai là một chuyện, nhưng người lớn cũng sai luôn thì càng đáng lên án hơn. Ở vòng 1/8 Cúp quốc gia trên sân Nha Trang, ống kính truyền hình đã ghi cận cảnh HLV phó Nguyễn Tý của K.Khánh Hòa ôm nguyên thùng đựng dụng cụ y tế của K.Khánh Hòa húc vào bụng của một cầu thủ B.Bình Dương, trước khi tháo chạy.



Với vai trò là một người thầy, Nguyễn Tý còn làm vậy thì dĩ nhiên chẳng thể có chuyện ông bảo được học trò của mình giữ bình tĩnh khi có sự cố.



Điều đó cũng chứng tỏ, ý thức của những người lớn đôi khi cũng chẳng hơn con trẻ, đồng thời công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong mỗi đội bóng, mà cụ thể là những đội đã tham gia vào những màn ẩu đả tập thể là K.Khánh Hòa, B.Bình Dương và HA.GL đang bị buông lỏng đến mức đáng báo động.

Cách giải quyết vấn đề bằng nắm đấm khi không giữ được bình tĩnh của các cầu thủ dĩ nhiên rất đáng lên án, xuất phát từ nhận thức cực kém của giới quần đùi áo số nói chung, khiến cho bạo lực sân cỏ và số lượng thẻ phạt trong từng trận bóng đá đang ngày càng gia tăng.

BTC và ban kỷ luật nhìn nhau

Nhưng đáng buồn nhất có lẽ là thái độ của BTC giải về những “hiện tượng” không thể gọi là thể thao này. Sự kiện mới nhất ở vòng 3 là cuộc xô xát dẫn tới 3 thẻ đỏ dành cho cầu thủ HA.GL và BD. Cách đây hai ngày, chúng tôi đã phỏng vấn một quan chức VFF về hướng xử lý của BTC giải về “hậu” trận đấu cũng như VFF sẽ đề ra biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn tình trạng bạo lực. Câu trả lời tròn vo rằng, trọng tài (TT) đã rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu hai trận của 3 cầu thủ ngay trên sân nên không thấy TT hay giám sát yêu cầu phải phạt nặng hơn. Vị quan chức đã làm rất “tốt”khâu phê bình khi chỉ trích các CLB không chịu sâu sát cầu thủ, buông lỏng giáo dục. Nhưng phần tự phê bình thì tuyệt nhiên không thấy một lời nào.

Còn ông Nguyễn Hải Hường, trưởng ban kỷ luật VFF, nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn nhưng cũng chưa đi sâu vào bản chất vấn đề là vai trò của BTC giải ở đâu. Ông nói: “Bạo lực sân cỏ sẽ bớt hoành hành nếu các CLB làm thật tốt phần giáo dục cầu thủ. Nhưng kèm với đó là phải hướng dẫn cầu thủ hiểu biết kỹ về luật. Nhiều cầu thủ khi phạm lỗi xong, bị sờ gáy thì kêu lên: “Cháu xin lỗi, cháu không biết như thế là phạm luật”. Các CLB nếu đưa vào nội quy các mức chế tài thật nghiêm và khi “nồi cơm” bị ảnh hưởng thì cầu thủ sẽ sợ mà không dám vi phạm. Chẳng hạn như nếu bị thẻ vàng thì phạt mấy triệu, thẻ đỏ thì cắt hẳn một phần lớn lương. Tôi thấy, hình như chưa CLB nào phạt thật nặng vì lỗi thẻ vàng, thẻ đỏ”.

Ông Hường nói: “Chúng tôi xử lý vụ việc phải dựa vào hồ sơ của BTC giải đưa sang. Nhưng thú thật, nhiều vụ, cho dù dư luận kêu ca rất nhiều nhưng lại không thấy BTC giải động tĩnh gì. Ví dụ như trận Khánh Hòa gặp HA.GL trên sân Nha Trang ở ngay vòng 1, cầu thủ hai đội “tẩn” nhau nhưng cho đến thời điểm này, BTC giải cũng có gửi tài liệu gì sang đâu”.

Ông Hường nhắc nhở BTC nhưng ban kỷ luật cũng nên tự trách mình bởi rõ ràng nếu thấy vụ việc “bị dư luận” kêu ca rất nhiều thì nên chủ động yêu cầu BTC gửi hồ sơ sang để ban này giải quyết.

Đã đến lúc Không thể tiếp tục thỏa hiệp

Theo tìm hiểu của chúng tôi, quy định kỷ luật mới bổ sung năm 2010 đã ghi rất rõ ở điều 39: “Người nào định xâm phạm hoặc cố tình xâm phạm người khác nhưng chưa làm thiệt hại đến thân thể và sức khỏe người bị tấn công, sẽ bị đình chỉ ít nhất 2 trận. Nếu một người xúc phạm người khác bằng nhổ nước bọt hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hóa, sẽ bị đình chỉ ít nhất 6 trận hoặc 45 ngày và bị phạt tối thiểu 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Người tham dự vào cuộc tranh cãi sẽ bị đình chỉ ít nhất 2 trận”.

Mức phạt như vậy phải nói là khá nặng nhưng trên thực tế qua 3 vòng đấu, chưa một trường hợp vi phạm nào phải nhận hình thức nặng nhất (bị treo giò 6 trận). Ông Hường quả quyết: “Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp với những hành vi vô văn hóa nữa. Phải mạnh tay hơn. Tôi chỉ đơn cử những vụ xử lý BTC sân. Sân Vinh sau những lần bị phạt nặng vì không đảm bảo được an ninh, an toàn trận đấu, để xảy ra bạo loạn, đã rút kinh nghiệm xương máu và dùng mọi biện pháp bảo vệ sân. Trận SLNA với XM.HP vừa qua, an ninh chặt chẽ đến mức… con kiến còn không lọt qua, tính gì đến hooligan. Cầu thủ cũng vậy. TT phạt trên sân nếu không đủ sức răn đe, ban kỷ luật sẽ phạt tiếp”.

Ông Hường khẳng định: “Nếu thỏa hiệp với những hiện tượng xấu mà cầu thủ gây ra, bóng đá VN sẽ trôi về đâu. Ban kỷ luật sẽ cố gắng làm tròn bổn phận mà Ban chấp hành VFF đã giao phó. Chúng tôi không phải do chủ tịch hay TTK VFF thành lập mà do BCH bầu ra và chỉ có đại hội VFF mới có quyền phế truất chúng tôi. Nói thế để khẳng định, ban kỷ luật không chịu một sức ép nào cả và hoạt động độc lập. Tôi có con dấu riêng và khi nào xử xong mới thông báo cho BTC giải. Kể cả các giám sát TT hay GSTĐ nếu làm không tốt nhiệm vụ, không báo cáo đầy đủ các diễn tiến trên sân dẫn đến sự giải quyết không triệt để của BTC giải, chúng tôi cũng sẵn sàng xử lý”.

Ý kiến của những người thầy HLV Robert Lim (V.NB): Cần sát sao hơn trong công tác giáo dục cầu thủ Ở V-League, tôi thấy dường như công tác này chưa thực sự được chú trọng đúng mực. Tác động từ lãnh đạo CLB, ban huấn luyện và HLV trưởng sẽ có tác động rất lớn đến cách hành xử của các cầu thủ trên sân. Với nhiều tình huống thực tế, sự nóng nảy dẫn đến hành động bộc phát là khó tránh khỏi. Nhưng nó không phải là bản chất dẫn đến bạo lực bùng phát sân cỏ như hiện nay. Nếu không sớm có phương án tăng cường quản lý giáo dục từ cơ sở, mọi chuyện có thể sẽ còn tồi tệ hơn nữa. HLV Vương Tiến Dũng (XM.HP): Quan trọng là nâng cao ý thức chuyên nghiệp của cầu thủ Các cầu thủ vào sân, yếu tố đầu tiên là phải đá hết mình. Sự quyết liệt, tính chất căng thẳng của những trận đấu cụ thể dễ làm phát sinh nhiều tình huống va chạm mạnh hơn cần thiết. Nhưng tôi nghĩ, không cầu thủ nào vào sân với ý đồ triệt hạ đối phương, đập bể nồi cơm của nhau. Điều quan trọng là BHL đội bóng cần phải nhắc nhở họ liên tục nâng cao ý thức chuyên nghiệp, tránh sa đà vào chuyện trả đũa hay ăn thua trên sân cỏ. Cựu HLV Trần Văn Phúc: Các trọng tài cần quyết liệt nhưng phải đúng lúc Bạo lực sân cỏ, nhiều lúc xuất phát chính từ sự ức chế của các cầu thủ với cách bắt của trọng tài. Ở Việt Nam, năng lực của đội ngũ “Vua áo đen” còn hạn chế. Nhiều trận đấu, thẻ phạt rút nhiều nhưng vẫn xảy ra bạo lực, đó là vì xử lý chưa thật “đúng người, đúng tội” trong tình huống va chạm cụ thể. Hoặc giả nhiều trận đấu, có những pha vào bóng thô bạo cũng bị bỏ qua, không phạt thẻ. Điều này rõ ràng gây ức chế cho các cầu thủ và dễ dẫn tới hành động trả đũa lẫn nhau. Các trọng tài quyết liệt để ngăn bạo lực là đúng, nhưng cũng cần nâng cao năng lực để rút thẻ hoặc xử lý tình huống hợp lý. HLV Vũ Quang Bảo (N.Sài Gòn): Những thẻ phạt không đáng N.Sài Gòn đã dính đến 6 thẻ vàng trong trận đấu vừa qua. Điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn về lực lượng cho chúng tôi trong những trận đấu tới. Các cầu thủ của tôi thường thi đấu quyết liệt mỗi khi ra sân. Tuy nhiên, những thẻ phạt trong trận đấu vừa qua chủ yếu đến từ lỗi câu giờ. Đó đều là những thẻ phạt không đáng có và tôi rất tiếc vì điều đó. Dù tôi cũng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng có lẽ do phải chịu áp lực giành trọn 3 điểm nên các cầu thủ vẫn mắc lỗi này.



Hôm nay, N.Sài Gòn sẽ có cuộc họp nội bộ và tôi sẽ kiên quyết nhắc nhở các cầu thủ về những thẻ phạt không đáng có trong trận đấu vừa qua. Giành chiến thắng là điều quan trọng nhưng để xảy ra những thẻ phạt không đáng có, Ban huấn luyện và các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc vì đã để lại những hình ảnh không đẹp trong mắt người hâm mộ. HLV Mai Đức Chung (B.Bình Dương): Không giữ được cái đầu lạnh Trước trận đấu, trong cuộc họp chiến thuật tôi đã nhắc nhở các cầu thủ rằng giữa hai đội vốn đã tồn tại những xung đột xảy ra trên sân trong quá khứ. Tôi yêu cầu các cầu thủ cần phải giữ được cái đầu lạnh, tránh được sự khiêu khích của các cầu thủ đối phương. Khi trả thù đối phương, mình chỉ thỏa mãn được cá nhân nhưng tập thể lại phải chịu trách nhiệm. Bị phạt thẻ, các cầu thủ sẽ phải nộp tiền theo đúng quy chế của đội và lãnh đạo đội cũng đã quở trách.



Tuy nhiên, đôi khi cũng phải thông cảm cho các cầu thủ. Khi đang đau đớn, mệt mỏi trong người lại bị đối phương khiêu khích thì khó lòng kiềm chế. Trong cuộc sống có nhiều người dù rất kiềm chế nhưng đôi khi cũng không thể dằn lòng được. Cầu thủ cũng là con người mà thôi. A.T

Nhật Duy - Tung Sơn