Lội ngược dòng thành công, HAGL tiến gần đến cột mốc trụ hạng

13'

Trên sân Long An, hai đội ĐTLA và Đồng Nai thi đấu rất kịch tính. Tỷ số đang là 1-1. Thanh An đã mở tỷ số cho ĐTLA ở phút thứ 7, ngay sau đó 1 phút Henry đã san bằng 1-1 cho Đồng Nai Thanh An (12) ăn mừng bàn mở tỷ số cho ĐTLA Thanh An (12) ăn mừng bàn mở tỷ số cho ĐTLA Henry (áo trắng) san bằng 1-1 cho Đồng Nai Henry (áo trắng) san bằng 1-1 cho Đồng Nai