Long An 0-3 HAGL: Công Phượng khiến ngày ra mắt HLV Minh Phương kém vui

Trước khi trận đấu diễn ra, các cầu thủ Long An đã cúi đầu khắp các khán đài để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì hành động nông nổi của họ ở vòng đấu thứ 6. Đúng như lời hứa của tân HLV trưởng Nguyễn Minh Phương, Long An đã bỏ quá khứ lại phía sau để chơi một trận quyết tâm. Dù thiếu vắng 2 trụ cột Quang Thanh và Minh Nhựt, nhưng Long An chơi rất hay, họ tạo nên thế trận ngang ngửa với HAGL. Nếu như đội trưởng Tài Lộc tận dụng tốt các cơ hội trong hiệp 1, thì chủ nhà Long An đã có bàn thắng dẫn trước.

Chơi không hay ở hiệp 1, nhưng 45 phút còn lại là hiệp đấu của HAGL. Đội bóng phố núi đã tận dụng sức trẻ để tăng tốc ở hiệp 2 khiến cho Long An hụt hơi. Các pha đi bóng của Văn Toàn, Công Phượng, hay Văn Thanh luôn tạo nên hàng loạt pha sóng gió trước khung thành thủ môn Tiến Anh của Long An.

Trận này, Công Phượng chơi rất hay, anh đã tích cực di chuyển để làm bóng cho đồng đội và chính mình ghi bàn. Phút 67, Công Phượng đưa HAGL dẫn trước với pha dứt điểm cận thành khi hàng thủ của Long An mất cảnh giác. Sau đó, Công Phượng đã xuất sắc kiến tạo cho Văn Thanh ghi cả 2 bàn ở phút 90+2 và 90+5 để ấn định chiến thắng 3-0 cho HAGL.

Xem đội bóng phố núi đá trận này có thể thấy họ đã trưởng thành rất nhiều. Lối chơi ngây thơ ngày nào đã nhường chỗ cho những pha rình rập, sự tính toán khôn ngoan để chờ đối phương sơ hở. Chiến thắng này, giúp HAGL góp mặt tốp 4 bảng xếp hạng với 10 điểm.

Dù thua trận, nhưng các cầu thủ Long An cũng đáng được ngợi khen bởi họ đã chơi tích cực sau cú sốc vừa qua. Hy vọng, HLV Nguyễn Minh Phương sẽ đủ sức để cứu cho chiếc tàu Long An không bị đắm ở mùa này. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Long An Nguyễn Minh Phương nói: “Dù thua nhưng tôi hài lòng với tinh thần của cầu thủ. Tôi tin Long An sẽ đứng dậy mạnh mẽ ở các vòng đấu sau”.

Trong khi đó, HLV trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Chúng tôi phấn khởi với trận thắng thứ 2 trên sân khách, chắc chắn chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để gặt hái thêm những kết quả tốt đẹp”.

Ở trận này, chỉ có một tình huống phản ứng trọng tài, khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL) phản ứng trọng tài ở phút 88, do trọng tài bắt sai lỗi việt vị đối với Văn Toàn.

Quốc Việt - Vũ Phong