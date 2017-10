Lứa Công Phượng sẽ phá 'dớp' ở sân Long An?

Lịch sử đối đầu và những con số đáng chú ý * Cả hai đã gặp nhau 18 trận. Đồng Tâm Long An thắng 8, hòa 4, thua 6; ghi 29 bàn và thủng lưới 27 bàn. * Trên sân nhà, Đồng Tâm Long An thắng 5, hòa 1, thua 3; ghi 17 bàn và thủng lưới 12 bàn. * Đặc biệt: Trong 3 trận đấu gần nhất trên sân Long An, ĐTLA hòa 1 và thắng 2. * Có 3 quả penalty được thực hiện thành công trong 6 trận gần nhất giữa 2 đội. * Chân sút Evaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong 6 trận gần nhất giữa 2 đội. Anh đã ghi 7 bàn cho HAGL, trong đó có 2 hattrick. * Tài Em là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTLA trước HAGL (3 bàn trong 6 trận gần nhất). * Có 10 cầu thủ ngoại và nhập tịch ghi bàn (16 bàn/ 6 trận gần nhất). * Chỉ có 2 cầu thủ nội lập công trong 6 trận gần nhất: 4 bàn.