‘Lứa Huỳnh Đức, Minh Chiến... cũng từng giống như Công Phượng, Tuấn Anh bây giờ’

Trao đổi trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào trong vai trò trưởng đoàn điều hành giải U.19 Đông Nam Á, ông Dương Vũ Lâm đã có những chia sẻ về HLV Guillaume Graechen, về các cầu thủ trẻ HAGL mà ông đã có thời gian dài gắn bó.

Công Phượng trong vòng vây các cầu thủ Đồng Tháp - Ảnh: Bạch Dương

Ông mở đầu bằng việc nhắc đến HLV Guillaume Graechen, người từng sát cánh cùng khi ông là trưởng đoàn U.19 Việt Nam. Khá bất ngờ, người đàn ông đang là trưởng văn phòng đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đi ngược dư luận khi khen nhà cầm quân người Pháp khá nhiều.

Ông Lâm nói: “Giôm là một HLV tốt, có tâm và làm việc đúng bài bản. Ông ấy từng là một cầu thủ, không siêu đẳng nhưng có học hành ở trình độ châu Âu. Tôi cho rằng Giôm hiểu và làm tương đối tốt về đấu pháp. Trong thời gian làm việc cùng tôi thấy ông ấy đưa ra những vấn đề kỹ thuật tương đối chi tiết và cụ thể. Giôm đọc được tình huống đấy, không chậm đâu.

Tuy nhiên, nhắc về “Giôm” và HAGL mùa này, trước tiên ta phải nói đến đặc thù của JMG (hệ thống học viện toàn cầu), một trong những lò đặc trưng đào tạo kỹ thuật, tuyển chọn rất gắt và có trường phái riêng. Việc đầu vào của họ chỉ khoảng 10 người mỗi lứa cho thấy họ chỉ đào tạo cầu thủ đá bóng, với thiên hướng tấn công chứ không đào tạo cả một đội bóng hay từng vị trí.

Để đào tạo một đội bóng đá giải cần nhiều yếu tố. Nhìn lại U.19 Việt Nam năm 2014, chúng ta có thể thấy rất rõ hàng thủ là cầu thủ bổ sung từ các nơi khác, 2 tiền vệ biên cũng là từ các CLB khác và sau đó phải bổ sung tiền đạo. Đó cũng là vấn đề của HAGL ở mùa này”.

HLV Guillaume Graechen trầm lặng trước trận đấu gặp Đồng Tháp - Ảnh: Bạch Dương

Nói đến đây, ông Dương Vũ Lâm tạm ngưng một chút và thong thả nhắc đến CLB… Công an TP.HCM (CA TP.HCM), từng thay máu rất hiệu quả bằng một lớp cầu thủ trẻ tài năng, để từ chỗ phải tranh giữ hạng đã lớn như thổi và sau đó vô địch quốc gia.

Ông cho biết: “Thời trước, tôi nhớ là cuối năm 1991 CA TP.HCM trẻ hóa mạnh mẽ bằng lứa khóa 5 Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TP.HCM với những Minh Chiến, Chí Bảo, Chí Cường, Liêm Thanh… Huỳnh Đức (sau từ trẻ Quân Khu 7 về).

Lập tức, đội bóng từ chỗ chạy trốn xuống hạng đã giành hạng Nhì năm mùa giải 1992. Sau đó, tuyển trẻ TP.HCM với nòng cốt là cầu thủ trẻ của CA TP.HCM - giống hệt U.19 Việt Nam với lò JMG vậy - đã chơi cực hay, xuất sắc cầm hòa tuyển quốc gia Malaysia với tỷ số 3-3 ngay tại sân Merdeka (trước khi sân này bị phá đi xây lại sau đó).

Có mặt trên sân theo dõi trận đấu cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ông Peter Velappan rất thích và khen tấm tắc trước cách chơi tài hoa của các cầu thủ trẻ. Đó cũng là một phần lý do về sau ông rất mê bóng đá Sài Gòn.

Nói như thế để biết lứa trẻ CA TP.HCM khi tài năng như thế nào. Nhưng mùa 1991 và sau đó, họ vẫn phải dựa vào lứa các đàn anh khóa 3 trước đó như Bá Hùng, Quốc Việt, Hoàng Tuấn, Trung Việt, Chu Văn Mùi, Dương Văn Toàn... dù không tài hoa bằng nhưng là trụ cột có kinh nghiệm.

Được các đàn anh chỉ bảo, dìu dắt và đôn dần lên, lứa tài năng trẻ của CA TP.HCM bắt đầu vươn dần lên từ xếp á quân mùa 1993-1994, rồi đến 1995 vô địch quốc gia. Chỉ mất có 2 năm.

Mà nên nhớ, lứa khóa 5 đó đào tạo rất đầy đủ từng vị trí từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo. Đào tạo hẳn một đội bóng, hai mươi mấy người. Ấy vậy nhưng vẫn cần phải đan xen, cấy dần một số vị trí cho đến khi các đàn anh yên tâm rút hẳn”.

Tuấn Anh chấn thương vì quá tải và sau đó chia tay tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

Quay trở lại hiện tại, với sự đối chiếu của quá khứ, ông Dương Vũ Lâm cho biết ông rất “xót” cho những cầu thủ trẻ của HAGL đang lẻ loi, đơn độc trong cuộc chiến mà phần thiệt thuộc về họ rất nhiều.

“Ở trên là câu chuyện rất khác với HAGL. Vấn đề của các em lúc này là còn non nớt mà luôn phải gồng gánh, không biết dựa vào ai do thiếu sự kế thừa. Các em luôn cảm thấy hụt hơi do tập sức mạnh, sức bền tốc độ và cơ bắp chưa đạt. Tôi cho rằng không phải Giôm không nhận ra nhưng có thể do thi đấu nhiều quá nên trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải ông không dám đẩy nặng.

Nhìn lại năm 2014 đến giờ, lực lượng đá chính của HAGL thi đấu quá nhiều dẫn đến quá tải. “Bọn nhỏ” không có quãng nghỉ. Tính ra, một năm đổ lại đây các cháu trụ cột phải thi đấu với tần suất của những ngôi sao hàng đầu thế giới như Lampard, Gerrard... trong khi cơ thể các cháu chưa hoàn thiện: tuổi nhỏ, còn yếu về sức mạnh, sức bền tốc độ, sức bền thi đấu...

Tôi sinh hoạt cùng các em tại U.19 Việt Nam và sau đó ở tuyển U.23 Việt Nam nên biết các em hụt hơi, chấn thương như thế nào. Theo dõi trong sinh hoạt, tôi rõ là các em muốn thể hiện, đóng góp lắm nhưng lực bất tòng tâm trong khi triết lý của HLV Toshiya Miura là thứ bóng đá mạnh, nhanh, dứt khoát… Bóng đá đẳng cấp phải thế. 1-2 năm nữa các cầu thủ HAGL sẽ đáp ứng được. Nhưng sẽ không phải là bây giờ!”.

