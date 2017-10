Lượng tăng, chất chưa đổi

Nhiều con số thống kê sau lượt đi V-League cho thấy mùa giải năm 2012 rất khởi sắc. Tuy nhiên sân cỏ VN vẫn còn đau đáu chất lượng và nhiều vấn đề nổi cộm.

Theo đánh giá của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng và Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, thành công lớn nhất của VPF khi mới tiếp nhận công tác tổ chức giải nhưng lượng khán giả trung bình đến sân đạt xấp xỉ 8.000 người/trận là một kết quả đầy khích lệ. Điều này chứng tỏ nhiều sân người xem không quay lưng với bóng đá nội. Có những sân trước đây kén khách hoặc cổ động viên không muốn đến vì đội bóng không có gì để xem thì giờ đây đã “nóng” lên.

Nhiều trận đấu của Hà Nội T&T ở sân Hàng Đẫy đã đạt đến con số trên dưới 6.000 người. Còn ở sân Thống Nhất, sự khởi sắc của Sài Gòn FC trong giai đoạn đầu mùa giải đã kéo lượng khán giả đông đảo của TP.HCM trở lại, trong đó nhiều trận đạt đến con số hiếm thấy ở sân này là 12.000 người. Một số sân bóng như Thanh Hóa, Vinh, Lạch Tray, Chi Lăng... vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định trên dưới 1 vạn người.

Bên cạnh đó, theo VPF bàn thắng nhiều hơn với 240 bàn/89 trận (còn 2 trận đấu chậm vào ngày 19.4), trung bình 2,7 bàn/ trận, cá biệt có vòng đấu lên đến 4 bàn/trận cũng cho thấy V-League có những bước tiến như các đội đá tấn công nhiều hơn, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn, rất nhiều bàn thắng đẹp như cú sút phạt từ xa rất điệu nghệ của Lương Văn Được Em (Navibank Sài Gòn-NSG) vào lưới Đồng Tháp, pha ngã bàn đèn vô lê như VĐV cầu mây của Quang Hải (NSG) vào lưới Vicem Hải Phòng, pha sút bóng từ xa của Hải An (Kiên Long Bank Kiên Giang) vào lưới Hà Nội T&T hay cú tâng bóng rồi xoay người 180 độ của Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) ở trận thắng Becamex Bình Dương, trong đó bàn thắng của Được Em đã được các trang web nước ngoài đăng lại và bầu vào tốp 10 bàn thắng đẹp nhất tuần.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể khẳng định V-League đã có bước khởi sắc. Bởi vẫn còn nhiều tồn tại qua lượt đi mà cộm nhất chính là 3 vấn đề: công tác trọng tài (TT), bạo lực sân cỏ, tình trạng ứng xử thiếu văn hóa. Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nhìn nhận công tác TT trong giai đoạn đầu chưa đạt yêu cầu, chưa năm nào mà tỷ lệ TT mắc sai sót lại lớn như vậy. Nguyên nhân một phần do VFF đã đôn nhiều TT mới lên bắt nên sai sót chủ yếu nằm ở số TT còn non kinh nghiệm này.

Ngoài ra, việc phân công TT cũng để lại nhiều điều tiếng khi Trưởng ban TT Dương Vũ Lâm thiếu sâu sát, còn Phó ban TT Đoàn Phú Tấn lại thiếu khách quan gây phản ứng lớn trong dư luận. Ông Thắng cho biết VPF sẽ phối hợp với Ban TT VFF để hạn chế tối đa những sai sót của lực lượng cầm cân nảy mực trong giai đoạn hai, tăng cường chấn chỉnh công tác tập huấn TT giữa mùa giải, chú ý đến năng lực TT để có sự phân công hợp lý hơn.

Với bạo lực sân cỏ, hành vi phi thể thao và ứng xử thiếu văn hóa nối nhau xuất hiện nhan nhản trên sân, như vụ Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài hăm dọa TT, Hoàng Danh Ngọc (Vissai Ninh Bình) chửi TT, Trần Minh Lợi (Đồng Tháp) giơ ngón tay “thối”, Quốc Long (Hà Nội T&T) xá TT... Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết cách xử lý của Ban Kỷ luật VFF tuy kịp thời nhưng vẫn chưa thật kiên quyết, vẫn còn có hiện tượng sót lỗi và chưa mang tính răn đe.

Một phần do báo cáo của giám sát cũng chưa đầy đủ, phần khác sự phối hợp để thẩm định mức độ vi phạm vẫn còn chưa chắc tay nên đôi lúc còn xuê xoa, cả nể. Ông Thắng nhấn mạnh: "Từ lượt về, chúng tôi sẽ cho ra đời Ban Đạo đức và sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Công an, công an các địa phương có đội bóng dự giải để tăng cường công tác bảo đảm an ninh cho giải đấu, nhất là phòng chống tiêu cực và triệt để ngăn ngừa, xử lý thật mạnh những hành vi thiếu văn hóa làm vẩn đục sân cỏ".

CĐV vào sân gây rối Một CĐV của đội Hà Nội FC do quá vui mừng với việc đội nhà thắng ngược Vissai Ninh Bình trong trận đấu vòng 13 V-League đã tự ý chạy vào sân chia vui với cầu thủ khiến lực lượng an ninh đã phải chạy vào sân bắt giữ CĐV này (ảnh).

Ảnh: Ngô Nguyễn Qua sự việc này cho thấy an ninh ở các sân bóng dù có lực lượng cảnh sát nhưng sự phối hợp vẫn còn lỏng lẻo. Bên cạnh đó, BTC các sân chưa chú ý đến những người không có nhiệm vụ nhưng lại được xuống sân một cách thản nhiên và chính họ đã gây ra phiền toái. (T.K)

Đăng Khoa