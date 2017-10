Lượt 4 giải hạng nhất: Tây Ninh thua choáng váng

Bình Định đã lấy lại ngôi đầu bảng sau trận đấu có đến 9 bàn thắng trên sân Quy Nhơn, nhưng choáng hơn cả là trận đại bại của chủ nhà Fico Tây Ninh 0-6 trước An Giang.

Thật lạ lùng khi đội trước đó đứng đầu bảng là Fico Tây Ninh (TN) đang trên đà thể hiện phong độ tốt, lại được chơi trên sân nhà chiều qua nhưng sau 90 phút thi đấu đã nhận thất bại với tỷ số khó tin 0-6. Giám sát Bùi Như Đức cho biết TN đã chơi với bộ mặt thiếu sinh khí khi nhiều cầu thủ tỏ ra chểnh mảng, thiếu tập trung và có phần không tôn trọng đối phương. Bởi thế ngay phút 17, TN đã để Ngoumou ghi bàn cho An Giang (AG). Sau đó TN càng đá càng rối, không có chiến thuật rõ ràng và rất sơ hở ở hàng thủ dẫn đến chiếc thẻ đỏ do ngăn cản bàn thắng của Batista (8). Từ đó TN sụp đổ với hàng loạt bàn thua rất dễ dàng khi Cesar Junior (phút 41), Nhật Trường (phút 43) ở hiệp 1, rồi hiệp 2 lần lượt Ngoumou, Công Thành và cả hậu vệ Mai Thanh Nam ghi bàn cho AG ấn định chiến thắng 6-0. Đáng nói là TN được hưởng đến 2 quả phạt đền, nhưng Trần Nguyên Quân và Lưu Viễn Đông đều sút hỏng cả hai quả.

Trong khi đó, SQC Bình Định (BĐ) dù cũng khởi đầu không tốt khi bị Viettel dẫn trước đến 2-0 (Silva và Đức Huy ghi), nhưng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm đã lật ngược tình thế ngoạn mục khi ghi đến 6 bàn do công của Khoa Thanh, Thanh Sang (2 bàn), Cruz, Alaim Michael và Thanh An. Viettel dù ghi thêm một bàn do Clayton nhưng vẫn chấp nhận thất bại 3-6. Chiến thắng này đã đưa BĐ trở lại ngôi đầu. Còn Hà Nội ACB cũng bị Huda Huế dẫn trước 2-1 (Onyema ghi 2 bàn cho Huế), nhưng với sự xuất sắc của Goran, Tuấn Anh và đặc biệt là Thành Lương, đội bóng thủ đô đã thắng lại 3-2.

Chiều qua cũng là ngày không vui của các đội chủ nhà khi Hải Nhân Tiền Giang thua Cần Thơ 0-1, TDC Bình Dương thua CLB TP.HCM 0-2 và Đồng Nai Berjaya hòa may mắn trước Than Quảng Ninh 1-1. Đội khách dẫn trước do Belibi ghi bàn. Mãi đến phút 90+5, Owusu mới gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai.

Xếp hạng sau 4 lượt: 1/ Bình Định: 7 điểm (10/6), 2/ Hà Nội ACB: 7 điểm (7/5, 3 trận), 3/ CLB TP.HCM 7 điểm (6/4), 4/ Cần Thơ: 6 điểm (4/3), 5/ An Giang: 5 điểm (8/3), 6/ Quảng Nam: 5 điểm (1/0, 3 trận), 7/ Tây Ninh 5 điểm (hiệu số 5/10), 8/ Than Quảng Ninh: 4 điểm (5/4, 3 trận), 9/ Tiền Giang: 4 điểm (4/5), 10/ TDC Bình Dương: 4 điểm (5/7), 11/ Huế: 4 điểm (5/7), 12/ Đồng Nai Berjaya: 3 điểm (1/2), 14/ Viettel: 1 điểm (4/9, 3 trận)

N.Đức - T.Nguyên - Q.Huy - C.Thiện - T.Tài - T.Thảo